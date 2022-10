«Αντιπολίτευση» Τσακαλώτου στον Χαρδαλιά για τα… «γραφιστικά» Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού σχετικά με το επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, μια ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Αμυνας, Νίκου Χαραδαλιά, σχετικά με το επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ. «Θέλω να πω στους happy travellers που μας κυβερνάνε ότι, αν εγώ χρησιμοποιούσα τους πόρους, του Υπουργείου για να κάνω τέτοια γραφιστικά σε κάθε ταξίδι που πήγαινα για να διαπραγματευτώ το χάλι που μας είχανε αφήσει, εκτός από το ότι δεν θα απέφευγα την γελοιότητα, θα χρειαζόμουν έναν συνεργάτη να κάνει μόνο αυτά τα γραφιστικά», έγραψε. Συνόδευσε το μήνυμα με το γραφικό που είχε αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα ο Νίκος Χαρδαλιάς. Θέλω να πω στους happy travelers που μας κυβερνάνε ότι αν εγώ χρησιμοποιούσα τους πόρους του Υπουργείου για να κάνω τέτοια γραφιστικά σε κάθε ταξίδι που πήγαινα για να διαπραγματευτώ το χάλι που μας είχανε αφήσει, εκτός από το ότι δεν θα απέφευγα την γελοιότητα, θα χρειαζόμουν-> pic.twitter.com/yjwcpUWmm5— Ευκλείδης Τσακαλώτος | Euclid Tsakalotos (@tsakalotos) October 6, 2022 έναν συνεργάτη να κάνει μόνο αυτά τα γραφιστικά. Και όχι τίποτα, θα έλεγε και ο κ. Κυρανακης ότι η βενζίνη είναι ακριβή γιατί οι φόροι του πληρώνουν τους συνεργάτες μου….— Ευκλείδης Τσακαλώτος | Euclid Tsakalotos (@tsakalotos) October 6, 2022 Πρόσθεσε ακόμη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος: «Και όχι τίποτα, θα έλεγε και ο κ. Κυρανακης ότι η βενζίνη είναι ακριβή γιατί οι φόροι του πληρώνουν τους συνεργάτες μου…». Ειδήσεις σήμερα: Πράγα – Times: Ποιος θέλει να καθίσει με τον άξεστο Ερντογάν; Κανείς… Αίγινα: Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του ξενοδόχου Άμεση ανάλυση Bild: Γιατί οι Ρώσοι στρατιώτες δεν μπορούν πια ούτε να υποχωρήσουν BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 22:15 06.10.2022, 22:17 06.10.2022, 18:51

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )