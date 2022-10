Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα: Όσο πιο απειλητική η ρητορική εξ Ανατολών, τόσο πιο σαφής η απόρριψη από το Βερολίνο

Το μήνυμα πως «όσο πιο απειλητική είναι η ρητορική εξ Ανατολών και όσο πιο ανοιχτά η τουρκική ηγεσία αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο και την ελληνική κυριαρχία, τόσο πιο σαφής είναι η δημόσια απόρριψη των θέσεων αυτών εκ μέρους του Βερολίνου», καθώς και ότι η Γερμανία στέκεται αλληλέγγυα στο πλευρό της Ελλάδας, έστειλε ο πρεσβευτής της Γερμανίας στη χώρα μας Ερνστ Ράιχελ σε χαιρετισμό του στη δεξίωση που παρέθεσε η γερμανική πρεσβεία στη χώρα μας για την Ημέρα Γερμανικής Ενότητας. Yπογράμμισε μάλιστα πως σε μία εποχή κατά την οποία οι Ουκρανοί μάχονται για την επιβίωσή τους ως έθνος, «θα πρέπει να υπερασπιστούμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ποτέ το διεθνές δίκαιο σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι το διεθνές δίκαιο αποτελεί τη βάση για την ειρήνη». Σε διαφορετική περίπτωση, όπως εξήγησε, θα επικρατήσει η επιβολή του δικαίου του στρατιωτικά ισχυρότερου εις βάρος του στρατιωτικά ασθενέστερου. Κατά τον χαιρετισμό του ο Γερμανός πρέσβης προέταξε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση της απειλητικής ρητορικής της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, του πληθωρισμού, της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία και η Ελλάδα, «ακόμη και σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, παραμένουν στενοί φίλοι και εταίροι και ότι βρίσκονται σε έναν πολύ καλό, κοινό δρόμο». Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά «στον πρωτοφανή κατακτητικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διεθνής αντίδραση ήταν ενιαία και ισχυρή, αλλά και το γεγονός ότι και η Ελλάδα πήρε μία τόσο σαφή και ξεκάθαρη θέση. «Αυτός ο πόλεμος δεν απειλεί μόνο την Ουκρανία αλλά την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, ακόμη και πέραν αυτής: Διότι εάν η Ρωσία κερδίσει πραγματικά τον πόλεμο ή φανεί ότι τον κερδίζει, τότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε επιθετικότητα και κάπου αλλού» ανέφερε. Στο σημείο αυτό, στάθηκε στην συνεισφορά της Ελλάδας και της Γερμανίας, μέσω της συνεργασίας τους στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι δεν είναι αμελητέα. «Η Ελλάδα θα προμηθεύσει την Ουκρανία με άρματα μάχης σοβιετικού τύπου, τα οποία θα αντικατασταθούν με γερμανικά άρματα» ανέφερε και εξέφρασε τις ευχαριστίες του «για τη συνεργασία σε πνεύμα εμπιστοσύνης κατά τη σύναψη της συμφωνίας αυτής». Επιπλέον, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κλιματική αλλαγή και στην ανάγκη μετάβασης προς μία βιώσιμη μορφή οικονομίας. «Στον τομέα αυτό η Ελλάδα και η Γερμανία καταβάλλουν κοινές προσπάθειες εντός της ΕΕ. Κι εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης: Η ΕΕ είναι εκείνη, που διαθέτει μεγάλο μέρος των πόρων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις. Και πίσω από την ΕΕ βρίσκονται, φυσικά, τα κράτη-μέλη της, που συνεργάζονται μεταξύ τους και κατανέμουν με αλληλέγγυο τρόπο τα βάρη» σημείωσε. Συνολικά, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι «θα αντεπεξέλθουμε στους ταραχώδεις αυτούς καιρούς». Πρόσθεσε ότι «οι κρίσεις που απαρίθμησα έχουν κάτι κοινό: ως Ευρωπαίοι τις αντιμετωπίζουμε από κοινού και σε πνεύμα αλληλεγγύης, ως φίλοι στην Ευρώπη, οι οποίοι πιστεύουν και υπερασπίζονται κοινές αξίες». Ιδιαίτερα αναφορά έκανε ο Ερνστ Ράιχελ στον χώρο εορτασμού της εθνικής επετείου της Γερμανίας στο «The Ellinikon Experience Centre» και τι σηματοδοτεί για το μέλλον της Αθήνας. «Όπως όλοι διαπιστώσατε, δεν γιορτάζουμε σήμερα στο συνηθισμένο μας μέρος στο Χαλάνδρι. Η πρεσβευτική κατοικία εκεί, έχει μετατραπεί προς το παρόν σε εργοτάξιο. Κι ίσως γι’ αυτό το λόγο να σας φαίνεται παράξενο, που επιλέξαμε ως χώρο ένα άλλο εργοτάξιο. Ωστόσο, αυτό το μέρος – και σίγουρα ο πυρήνας του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπτυξης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη – περιβάλλεται από φαντασία για τη μορφή που θα έχει σε ένα, σε πέντε ή και σε δέκα χρόνια. Αυτός ο χώρος αντιπροσωπεύει ένα σχέδιο του μέλλοντος της Αθήνας. Συμβολίζει ακόμα την οικονομική ανάπτυξη, που βιώνουμε και προσβλέπουμε σε όλη τη χώρα, καθώς κι ένα νέο αίσθημα αυτοπεποίθησης της Ελλάδας. Και είμαστε ευτυχείς γι’ αυτό στη Γερμανία» ανέφερε. Επίσης, επισήμανε ότι το γεγονός πως εορτάζεται στο Ελληνικό η γερμανική εθνική επέτειος «με κάνει να σκέφτομαι ότι και η Γερμανία, ως ο κορυφαίος ξένος επενδυτής και εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, διαδραματίζει έναν όχι και τόσο αμελητέο ρόλο σε αυτή τη θετική εξέλιξη». Σε αυτό το πλαίσιο, παρατήρησε πως το γεγονός ότι αυτή η πρόοδος παρατηρείται σε μία εποχή συσσωρευμένων κρίσεων και αβεβαιοτήτων, την καθιστά ακόμη πιο σημαντική. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Γερμανός πρέσβης ευχαρίστησε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Σημειώνεται πως στη δεξίωση στο The Ellinikon Experience Centre στον ομώνυμο δήμο της Αττικής, για τον εορτασμό της Ημέρας της Γερμανικής Ενότητας, παραβρέθηκε το μέλος της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής, Τόμας Ράχελ μετά της συζύγου του Ράχελ-Τσάκωνα. Ο εορτασμός άρχισε με τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και της Γερμανίας, τους οποίους ερμήνευσαν η παιδική χορωδία της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης και η Underground Youth Orchestra. Στον εορτασμό για την Ημέρα Γερμανικής Ενότητας παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Υγείας Θάνος Πλεύρης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακόγλου, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννης Σμυρλής, ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και επικεφαλής διπλωματικών αντιπροσωπειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος δεν μπόρεσε τελικά να παραστεί στην εκδήλωση, στην οποία ήταν προγραμματισμένο να απευθύνει χαιρετισμό, για λόγους υγείας, όπως έκανε γνωστό ο πρέσβης. 