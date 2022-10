Ελληνοτουρκικά – Μακρόν σε Ερντογάν: Σεβάσου το Διεθνές Δίκαιο Κατά τη συνάντησή τους στην Πράγα, ο Γάλλος πρόεδρος είπε στον Τούρκο ομόλογό του ότι ανησυχεί για την αυξανόμενη ένταση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τόνισε ότι Ελλάδα και Τουρκία θα πρέπει να επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου Ανησυχία για τις εξελίξεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πηγές του Ελιζέ, κατά τη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της Συνόδου στην Πράγα. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε στον Τούρκο ομόλογό του ότι ανησυχεί για τις εξελίξεις και την αυξανόμενη ένταση στη ΝΑ Μεσόγειο και τόνισε ότι τα δύο μέρη (Ελλάδα και Τουρκία) θα πρέπει να επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε από τον Ερντογάν να καθίσει μαζί με τον κ. Μητσοτάκη στο τραπέζι της Συνόδου. Τον κάλεσε, επίσης, κατά πληροφορίες, να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπενθύμισε, δε, πόσο σημαντικές είναι οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, ζητώντας να μην επιτρέπεται η παράκαμψή τους. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να αστειεύτηκε με τον Γάλλο ομόλογό του, λέγοντάς του: «Θέλω να σε φέρω στο μπλοκ των τουρκικών κρατών. Η Ευρώπη δεν είναι το παν, η Ασία είναι μεγαλύτερη». Νωρίτερα, πάντως, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν… έσπασε τον πάγο με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Χαρακτηριστικό του «παγωμένου» κλίματος είναι πως και στην… οικογενειακή φωτογραφία της άτυπης Συνόδου της Πράγας, ήταν μεγάλη η απόσταση μεταξύ τους. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε κοντά στη Βρετανίδα πρωθυπουργό Λιζ Τρας και μακριά από τον Ερντογάν, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε στο κέντρο προς τα δεξιά και τέσσερις θέσεις δίπλα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Οι δύο ηγέτες δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, μολονότι κάποια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος πέρασε μπροστά από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Άλλωστε, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε ερώτηση σχετική με πιθανό τετ α τετ των δύο ηγετών στη Σύνοδο στην Πράγα, είχε πει πως «αν ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος είναι αυτός που έχει δυναμιτίσει το κλίμα με τις δηλώσεις του, επιδιώξει συνάντηση η ελληνική πλευρά θα το αξιολογήσει και θα ανταποκριθεί θετικά». Και όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν έγινε, άρα συνάντηση δεν υπήρξε σήμερα. Ειδήσεις σήμερα: Πράγα – Times: Ποιος θέλει να καθίσει με τον άξεστο Ερντογάν; Κανείς… Αίγινα: Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του ξενοδόχου Άμεση ανάλυση Bild: Γιατί οι Ρώσοι στρατιώτες δεν μπορούν πια ούτε να υποχωρήσουν BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 17:40 06.10.2022, 17:41 06.10.2022, 18:51

