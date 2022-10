Λοβέρδος για Novartis: Αισθάνομαι συγκίνηση, τιμή και υπερηφάνεια γιατί νίκησα

Για το απαλλακτικό βούλευμα που εκδόθηκε ομόφωνα για την υπόθεση Novartis αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος από το βήμα της βουλής. Τόνισε, ότι βρίσκεται σήμερα στη βουλή, για να μιλήσει για την Οδύσσεια που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2018. Όπως είπε, τώρα που σιώπησαν όσοι επιχείρησαν να τον εξοντώσουν πολιτικά και ηθικά, τώρα δεν πρόκειται εκείνος να σιωπήσει. «Εκείνοι που επιχείρησαν να με πλήξουν προσωπικά, πολιτικά, ηθικά υπήρξαν για χρόνια λαλίστατοι και οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι τους ανάλωσαν τόνους μελάνι για να εκτοξεύσουν λάσπη. Οι πολιτικοί λογαριασμοί, όμως, πρέπει να κλείνουν. Και αν οι συκοφαντικές φωνές τώρα που βγήκε ομόφωνο, τελεσίδικο βούλευμα για την οριστική απαλλαγή μου σιώπησαν, εγώ δεν θα σιωπήσω», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Σημείωσε ότι το αποτέλεσμα είναι 10-0, με απόλυτη δικαίωση του ίδιου: «Μπορεί κάτι να αρχίζει με ήχους τρομερούς δυνατούς, τρομπέτες και όργανα, αλλά όταν τελειώνει και δεν μας συμφέρει να γίνει σε σιωπή. Δεν ήρθα να διαμαρτυρηθώ γι’ αυτό, αλλά ήρθα εδώ για να πω στην αίθουσα μετά από 3 χρόνια που ήρθη η ασυλία μου να πω ότι τώρα υπάρχει αποτέλεσμα, 10 μηδέν. Κάλπες τότε εδώ μπροστά, 34 10-0 αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτούς πρώην υπουργοί, πρωθυπουργοί, αντιπρόεδροι πρωθυπουργοί. Ποινική δίωξη εναντίον μου έγινε πανηγυρική απαλλαγή μου με τελεσίδικο βούλευμα. Έγινε φύλλο φτερό το βούλευμα παρότι απαγορεύει. Δεν με πείραξε, με ενθουσίασε. Από τους 10 μόνο εγώ ανακρίθηκα. Άρα και για λογαριασμό άλλων 9 έχουν δει το φως», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Λοβέρδος, με ιδιαίτερη συγκίνηση, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι τον στήριξαν. Ιδιαιτέρως, αναφέρθηκε στην αείμνηστη πρόεδρο του κόμματος, Φώφη Γεννηματά, τον βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου όπως και την Ευαγγελία Λιακούλη αλλά και τον Αντρέα Μπιάγκη. Εξήγησε, ότι ο ίδιος ζήτησε να αρθεί η ασυλία του και να αντιμετωπιστεί από τη δικαιοσύνη όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Ο πρώην υπουργός, εξήγησε τους λόγους που χρησιμοποιεί τον όρο «οδύσσεια», αναφέροντας τις καθυστερήσεις που προέκυψαν από τη δικαιοσύνη. «Έλεγα: αργείτε, πηγαίνετε λίγο πιο γρήγορα. Για να πάει ο φάκελος στην ανακρίτρια έκανε 4 μήνες. Όταν ζητούσα να πάνε γρήγορα τα πράγματα μου έλεγαν να περιμένετε γιατί υπάρχουν υποθέσεις υπό παραγραφή. Είχα χρόνο για παραγραφή αλλά και εχθρούς που βυσσοδομούσαν. Προήχθη η ανακρίτρια και άλλαξε 1 χρόνο μετά το 19. Επανήλθα στη νέα ανακρίτρια και είπε δεν είναι αρμόδια και η βουλή. Είπα δε με νοιάζει θέλω εδώ όχι στη Βουλή». Αναφέρθηκε και σε «μπούλινγκ» των δικαστών από 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας με αιχμή ότι «έκαναν παραστάσεις στους δικαστές τους έλεγαν να προχωρήσουν εναντίον μου υποτίθεται πας στη δικαιοσύνη να δικαστείς δίκαια… 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν μπούλινγκ στους δικαστές. Είμαι εδώ για το ποτέ ξανά». Τόνισε μάλιστα, ότι μέσα στην αίθουσα ήταν ένας από αυτούς τους βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να αναφερθεί ονομαστικά. Για το έγγραφο του FBI, o κ. Λοβέρδος υπογράμμισε ότι ακόμη ερευνάται, «καταθέτω βεβαίωση αρμόδια δικαστική αρχή για το πέρας υπόθεσης. Το βούλευμα ήταν λεπτομερέστατο. Επειδή είναι πρόσφατη τελευταία περιπέτεια όταν έγγραφο επίσημης μετάφρασης δεν είχε το όνομά μου. Μάθατε αποτέλεσμά της; Ερευνάται ακόμα. Στη πραγματικότητα το έγγραφο FBI έχει συσχετιστεί στην δικογραφία προσκομισθέν από κατηγορούμενο, αρχικά ως συνημμένο και εκ νέου στην απολογία του». Ο κ. Λοβέρδος, ενόψει της ψήφισης του νέου νόμου περί ευθύνης υπουργών, πρότεινε τα εξής: α. Η εμπειρία των Ελλήνων πολιτικών του 19ου αιώνα που κατέληγε σε θεσμικές επιλογές γρήγορης ποινικής αξιολόγησης των φερόμενων αδικημάτων υπουργών πρέπει να θεσμοποιηθούν. Οι υποθέσεις δεν πρέπει να χρονίζουν γιατί η καθυστέρηση προκαλεί ομηρίες και δίνει χώρο στη συκοφαντία. β. Οι υποθέσεις υπουργών που οδηγούνται στη δικαιοσύνη πρέπει να εξετάζονται πάραυτα κατά απόλυτη προτεραιότητα. γ. Η συκοφαντική δυσφήμιση κατά την περίοδο που διενεργείται η ανάκριση υπουργού πρέπει να αναχθεί σε βαρύτατο κακούργημα. δ. Η εναρμόνιση του κοινού νόμου με το αναθεωρημένο άρθρο 86 πρέπει να γίνει με σοβαρότατη προκοινοβουλευτική διαβούλευση, όπου θα συμμετάσχουν όσα πολιτικά κόμματα επιθυμούν. Τέλος, ο κ. Λοβέρδος ζήτησε «η πατρίδα μας να μην ξανακυλήσει σε τέτοιες κατηφόρες. Το “ποτέ ξανά” το λέω και το πιστεύω. Λέει ο ποιητής: «Λαιστρυγόνες, ο άγριος Ποσειδωνας, Κύκλωπες να φοβάσαι. Όχι να μη φοβάσαι αν έχεις την αλήθεια με το μέρος σου. Εγώ είμαι εδώ, αυτοί που βυσσοδόμησαν εναντίον μου εδώ είναι ορισμένοι, κάποιοι χάθηκαν. Το μήνυμα είναι ένα ποτέ ξανα», υπογράμμισε ο κ. Λοβέρδος. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 400 τ.χλμ. στη Χερσώνα έχει ανακτήσει ο ουκρανικός στρατός Αίγινα: Ήθελαν να μας σκοτώσουν γιατί τους κάναμε καταγγελίες για ηχορύπανση, λέει ο ξενοδόχος Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τέλος η επιχείρησή του στην Αλόννησο – Πουλά το μαγαζί

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )