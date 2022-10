Μητσοτάκης από Πράγα: Να απαλείψουμε τα δίκτυα διακινητών που εργαλειοποιούν απελπισμένους ανθρώπους Η δήλωση του πρωθυπουργού προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο της Πράγας Στον απόηχο της διαφαινόμενης στροφής του βραδυκίνητου ευρωπαϊκού καραβιού προς την κατεύθυνση που από την πρώτη στιγμή πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, συναντώνται σήμερα, Πέμπτη, και αύριο, Παρασκευή, στην Πράγα οι 27 ηγέτες της ΕΕ σε μια άτυπη Σύνοδο στην οποία θα λάβουν μέρος και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων άλλων 17 ευρωπαϊκών χωρών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο της Πράγας αναφέρθηκε στις αξίες που πρέπει να πρεσβεύουν οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη κοινότητα των χωρών, ενώ εξέφρασε και τη λύπη του για την διπλή τραγωδία στο Αιγαίο με τα ναυάγια σε Λέσβο και Κύθηρα. Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη Είναι αχρείαστο να πω ότι μία τέτοια κοινότητα χωρών πρέπει να εδράζεται σε κοινές αξίες τις οποίες όλοι πρέπει να μοιραζόμαστε. Τον σεβασμό για το διεθνές δίκιο, την θεμελιώδη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι οι θεμέλιοι λίθοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και ελπίζω ειλικρινά ότι όλες οι χώρες που συμμετέχουν σήμερα και πιθανώς το μέλλον συμμερίζονται αυτές τις κοινές αξίες. Όχι μόνο στα λόγια αλλά στην πράξη. Να εκφράσω τη λύπη μου για την τραγική απώλεια ζωων σήμερα το πρωί στο Αιγαίο σε δύο διαφορετικά ναυάγια, παρά τις ηρωικές προσπάθειες της ελληνικής ακτοφυλακής. Αυτή είναι η ώρα να συνεργαστούμε πολύ περισσότερο ουσιαστικά για να αποφύγουμε αυτά τα περιστατικά και να μη συμβαίνουν στο μέλλον και να απαλείψουμε τα δίκτυα διακινητών που εργαλειοποιούν αθώους ανθρώπους, απελπισμένους ανθρώπους που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη σε σκάφη που δεν είναι αξιοπλοα. Ειδήσεις σήμερα:Πήγε να «κόψει» δρόμο ο δικηγόρος που παρασύρθηκε από τρένο στα Τρίκαλα και σκοτώθηκε Νεκρά βρέθηκαν τα τέσσερα μέλη οικογένειας που είχαν απαχθεί τη Δευτέρα στην ΚαλιφόρνιαΒίντεο: Φάλαινες δολοφόνοι κυνηγούν και κατασπαράζουν λευκό καρχαρία BEST OF NETWORK 06.10.2022, 12:00 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 09:23 06.10.2022, 09:24 06.10.2022, 12:00

