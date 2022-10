Μητσοτάκης ενώπιον Σολτς στην Πράγα: Πλαφόν στο αέριο εντός Οκτωβρίου – Αλληλεγγύη και κοινή απάντηση στην κρίση Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να παρέμβει στη χονδρική αγορά του φυσικού αεριού – Δεν μπορεί κάθε χώρα να πορεύεται μόνη της, ξεκαθάρισε Στον απόηχο της διαφαινόμενης στροφής της ΕΕ προς την κατεύθυνση που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σήμερα στο θεματικό τραπέζι που αφορούσε την ενέργεια, στο πλαίσιο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, είπε ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει τολμηρή δράση και παρέμβαση στη χονδρική αγορά του φυσικού αεριού, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για επιβολή πλαφόν στην τιμή του. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα του αυτό το μέτρο να έχει αποφασιστεί μέχρι το τέλος του μήνα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ενώπιoν του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς ότι χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη και κοινή απάντηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς και ότι δεν μπορεί κάθε χώρα να πορεύεται μόνη της, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της Γερμανίας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι συμπρόεδρος στο θεματικό τραπέζι για την Ενέργεια, την Οικονομία και την Κλιματική αλλαγή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα. Η θεματική είναι, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, ενδεικτική του ενδιαφέροντος που έχουν προκαλέσει οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή κρίση και η πιο πρόσφατη για την επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έχει ήδη την στήριξη 15 κρατών-μελών της Ε.Ε. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 400 τ.χλμ. στη Χερσώνα έχει ανακτήσει ο ουκρανικός στρατός Αίγινα: Ήθελαν να μας σκοτώσουν γιατί τους κάναμε καταγγελίες για ηχορύπανση, λέει ο ξενοδόχος Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τέλος η επιχείρησή του στην Αλόννησο – Πουλά το μαγαζί BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 17:40 06.10.2022, 17:41 06.10.2022, 18:51

