Ντράγκι: Nα εργαστούμε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση Aν το κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, θα χαθεί η ευρωπαϊκή ενότητα προειδοποιεί ο Ιταλός πρωθυπουργός Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι συμμετείχε στην Πράγα σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Ενέργεια, κλίμα και οικονομία”, που οργανώθηκε στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Το μήνυμα που θέλησε να στείλει και πάλι ο Ιταλός πρωθυπουργός, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ansa, είναι ότι “όλη η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί από κοινού για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρισης”, διότι “αν το κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, θα χαθεί η ευρωπαϊκή ενότητα”. Στο ενεργειακό, οι θέσεις της κυβέρνησης Ντράγκι και της νικήτριας των ιταλικών εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου, Τζόρτζια Μελόνι, ταυτίζονται τόσο σε ό,τι αφορά την ανάγκη υιοθέτησης πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου όσο και στο ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από εκείνη του αερίου. Ειδήσεις σήμερα: Πράγα – Times: Ποιος θέλει να καθίσει με τον άξεστο Ερντογάν; Κανείς… Αίγινα: Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του ξενοδόχου Άμεση ανάλυση Bild: Γιατί οι Ρώσοι στρατιώτες δεν μπορούν πια ούτε να υποχωρήσουν BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 22:15 06.10.2022, 22:17 06.10.2022, 18:51

