Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Ντένις Σμίχαλ Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στον αγώνα του Ουκρανικού λαού – Καταδίκασε την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία Με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντένις Σμίχαλ συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν αρχίσει η πρώτη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον αγώνα των Ουκρανών και τις προσπάθειες διαφύλαξης της εδαφικής ακεραιότητας και της ελευθερίας της Ουκρανίας. Επίσης, επανέλαβε ότι η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά την παράνομη προσάρτηση από τη Ρωσία τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας αναγνωρίζει τις περιοχές αυτές ως τμήμα της ουκρανικής επικράτειας και δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος τους, σε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε την αποφασιστικότητα της χώρας μας να σταθεί, από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους της, στο πλευρό της Ουκρανίας. Επίσης, ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του για τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας κατά του αναθεωρητισμού και της αμφισβήτησης Διεθνών Συνθηκών και ζήτησε από τον ομόλογό του την ευθυγράμμιση με τις θέσεις της Ε.Ε. για την Τουρκία. Ακολουθεί ολόκληρος ο διάλογος ανάμεσα στους δύο άνδρες: Ντένις Σμίχαλ: Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ, συνάδελφοι. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε αυτή τη συνάντηση και συζήτηση μαζί σας. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξή σας, τη στήριξη της χώρας και του λαού σας. Η στήριξη που λαμβάνουμε είναι κάθε μορφής: σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, στο μέτωπο των κυρώσεων, στήριξη σε επίπεδο κοινωνικό και ανθρωπιστικό. Το εκτιμούμε πραγματικά και θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς και τη χώρα σας, την κυβέρνηση και το επιτελείο σας. Ευελπιστούμε πως αυτό θα συνεχιστεί. Γνωρίζουμε πως πλέον έχουν υιοθετηθεί οκτώ πακέτα κυρώσεων. Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι όλες αυτές οι κυρώσεις θα αποφέρουν όλο και μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί από αυτό εξαρτάται το μέγεθος του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η Ρωσία θα μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτόν τον τρομοκρατικό πόλεμο σε βάρος της Ουκρανίας, σε βάρος της χώρας μου. Πιστεύω πως μόνο ενωμένοι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και να ξεπεράσουμε αυτή την πρόκληση. Σας ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη σας. Σας ευχαριστούμε. Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας βλέπω. Θα ήθελα να απευθύνω και πάλι χαιρετισμούς στον Πρόεδρο Zelenskyy. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε πολλές φορές και η ηγεσία του έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλους μας. Γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και προσφέροντας στη χώρα σας ενεργή υποστήριξη.Και καταστήσαμε πολύ σαφές ότι, ως θέμα αρχής, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία παραβίαση συνόρων με τη βία. Αυτό αντιβαίνει σε όλα όσα γνωρίζαμε και όλα όσα πιστεύαμε ότι είχαμε συμφωνήσει στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Σας στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε, τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε διμερές επίπεδο. Ειδήσεις σήμερα: Στην Γαλλίδα Ανί Αρνό το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2022 Να απαλείψουμε τα δίκτυα διακινητών που εργαλειοποιούν απελπισμένους ανθρώπους, λέει ο Μητσοτάκης από Πράγα Εισβολή ενόπλου σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 34 νεκροί, τα 23 παιδιά BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 17:40 06.10.2022, 17:41 06.10.2022, 14:08

