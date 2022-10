Πλακιωτάκης για Λέσβο και Κύθηρα: Η ανοχή της Τουρκίας στα κυκλώματα διακινητών κόστισε ανθρώπινες ζωές Όσο η τουρκική ακτοφυλακή δεν εμποδίζει τη δράση των διακινητών, τόσο εκείνοι στοιβάζουν δυστυχισμένους ανθρώπους σε σκάφη και θέτουν τις ζωές τους σε θανάσιμο κίνδυνο, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας «Για μια ακόμα φορά, η ανοχή της Τουρκιάς στα κυκλώματα των αδίστακτων διακινητών κόστισε ανθρώπινες ζωές. Όσο η τουρκική ακτοφυλακή δεν εμποδίζει τη δράση τους, τόσο οι διακινητές στοιβάζουν δυστυχισμένους ανθρώπους, χωρίς μετρά ασφαλείας, σε σκάφη που δεν αντέχουν στις καιρικές συνθήκες, θέτοντας τις ζωές τους σε θανάσιμο κίνδυνο», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, αναφορικά με τα δύο περιστατικά έρευνας και διάσωσης σε Κύθηρα και Μυτιλήνη. «Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και εθελοντών, διέσωσαν χθες δεκάδες συνανθρώπους μας, στα Κύθηρα και τη Μυτιλήνη. Δυστυχώς, όχι όλους. Η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί τη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δεν το κάνει, θα θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», τόνισε ο υπ. Ναυτιλίας. Ειδήσεις σήμερα: Γυναίκες οι 15 νεκροί στο ναυάγιο με μετανάστες στη Λέσβο – Συγκλονιστικά βίντεο από την διάσωση στα Κύθηρα Νέο ντοκιμαντέρ «καίει» τον πρίγκιπα Άντριου: «Ήταν εθισμένος στο σεξ, δεν μπορούσε να κρατήσει το παντελόνι του κλειστό» Ο Πούτιν ψάχνει «σωσίβια» σε Καντίροφ και Σαουδική Αραβία μετά την κατάρρευση στα μέτωπα BEST OF NETWORK 06.10.2022, 10:15 06.10.2022, 06:58 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 09:23 06.10.2022, 09:24 05.10.2022, 09:00

