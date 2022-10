Πλαφόν στο φυσικό αέριο: Τι προβλέπει η πρόταση της Ελλάδος και των 15 κρατών -μελών Σκρέκας: Η Ευρώπη αγοράζει το πιο ακριβό αέριο – Θεσπίζεται νέος μηχανισμός υπερεσόδων για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας – Η ανώτατη τιμή θα είναι κυμαινόμενη με βάση τις διεθνείς τιμές – Θα συνδεθεί, δηλαδή, με τα χρηματιστήρια ενέργειας πλην του ολλανδικού Μαριάννα Τζάννε 06.10.2022, 16:38 Την δημιουργία ενός ανώτατου ορίου τιμής στο φυσικό αέριο που θα είναι μεταβαλλόμενο, ανάλογα με τους δείκτες τιμών σε άλλους χρηματιστηριακούς κόμβους πλην του Ολλανδικού TTF, περιλαμβάνει η ευρωπαϊκή πρόταση για το πλαφόν που έχουν μελετήσει η Ελλάδα και η ομάδα των 15 κρατών μελών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε πριν από λίγη ώρα σε ενημερωτική συνάντηση με τους δημοσιογράφους ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, η ανώτατη αυτή τιμή θα είναι κυμαινόμενη με βάση τις διεθνείς τιμές. Θα συνδεθεί, δηλαδή, με τα χρηματιστήρια ενέργειας Henry hub σε ΗΠΑ και αντίστοιχους δείκτες σε Ασία, σε Αυστραλία και μέσα από έναν σταθμισμένο μέσο όρο, θα προκύπτει μια τιμή που θα βρίσκεται εντός της πραγματικότητας του διεθνούς περιβάλλοντος. Εφόσον επιλυθούν τα θέματα που συνδέονται με τη ρευστότητα που διακινείται στα hubs, κατά τον κ. Σκρέκα, το πλαφόν θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανώτατο όριο που θα διασφάλιζε χαμηλές τιμές και δεν θα εξέτρεπε την πορεία των φορτίων LNG σε άλλες αγορές που είναι ένας από τους κύριους φόβους των βόρειων χωρών. Ωστόσο στην πρόταση περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη ότι μια χώρα εφόσον αδυνατεί να προμηθευτεί αέριο για διάφορους λόγους, θα μπορεί να αγοράσει ακόμη και σε τιμή πάνω από το πλαφόν. Ο κ. Σκρέκας υποστήριξε πως η Ευρώπη αγοράζει «το πιο ακριβό φυσικό αέριο στον κόσμο και δεν υπάρχει άλλη αιτία πέρα από την σπέκουλα». Όπως σημείωσε, η «αγορά δεν λειτουργεί σωστά. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν λειτουργούν. Φαίνεται πως κάθε φορά που υπάρχει φόβος μείωσης της ροής οι τιμές εκτινάσσονται». Ως προς την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών δήλωσε ότι η Γερμανία ακούει τις προτάσεις αλλά δεν συμφωνεί καθώς εγείρει ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Οι συζητήσεις όμως συνεχίζονται και θα υπάρξει νέα επαφή με Γερμανία και Ολλανδία που αντιδρούν, στο νέο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην η Πράγα. Αναφορικά με την συζήτηση που έχει ανοίξει για το ιβηρικό μοντέλο επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, ο υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως δεν θεωρείται και το πλέον αποτελεσματικό ενώ θα χρειαζόταν χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Τόνισε πως μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα και το ειδικό πλαφόν στην ηλεκτροπαραγωγή και το γενικό πλαφόν στη χονδρική τιμή. Πέρα ωστόσο από τις διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, ο κ. Σκρέκας προανήγγειλε και τη λειτουργία ενός νέου μηχανισμού που θα εφαρμόσει από φέτος τον Νοέμβριο ανάκτησης υπερεσόδων από προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις (όπως τον Σεπτέμβριο), που η χονδρική τιμή και οι μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις οδήγησαν σε μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Ο μηχανισμός θα συνυπολογίζει τυχόν πρόσθετα κέρδη και ζημιές στο δεκάμηνο κάθε χρόνου (φέτος θα ξεκινήσει ο υπολογισμός από τον Αύγουστο) και αν προκύπτει θετική διαφορά, τότε θα αντλείται. Στην ουσία με το μηχανισμό αυτό επιβάλλεται πλαφόν στα έσοδα των προμηθευτών. Μαριάννα Τζάννε 06.10.2022, 16:38 BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 09:23 06.10.2022, 09:24 06.10.2022, 14:08

