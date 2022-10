Πράγα – Ευρωσύνοδος: Σε πρώτο πλάνο η ευρωπαϊκή λύση στην ενεργειακή κρίση – Αβέβαιο το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν

Στον απόηχο της διαφαινόμενης στροφής του βραδυκίνητου ευρωπαϊκού καραβιού προς την κατεύθυνση που από την πρώτη στιγμή πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, συναντώνται σήμερα, Πέμπτη, και αύριο, Παρασκευή, στην Πράγα οι 27 ηγέτες της ΕΕ σε μια άτυπη Σύνοδο στην οποία θα λάβουν μέρος και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων άλλων 17 ευρωπαϊκών χωρών. Τα ενεργειακά ζητήματα, τα οποία τους τελευταίους μήνες απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη, αναμένεται να είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει στη Σύνοδο, ιδιαίτερα μετά το παράθυρο που άνοιξε την Τετάρτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τοποθετούμενη για πρώτη φορά υπέρ της καθιέρωσης πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, όπως πρότεινε η Αθήνα και αρχίζουν να συμφωνούν η μια μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Την ίδια ώρα, ψηλά στην ατζέντα του ενδιαφέροντος της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι και οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς το παρών στη Σύνοδο αναμένεται να δώσει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς μέχρι την ώρα που γράφονται τούτες οι γραμμές να υπάρχουν ενδείξεις για μια πιθανή συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το μεσημέρι της Πέμπτης, οι δύο ηγέτες θα βρεθούν στον ίδιο χώρο στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Ολομέλεια της λεγόμενης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, δηλαδή των ηγετών της ΕΕ και των άλλων χωρών, που θα διαρκέσει περί τη μία ώρα. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι θα κάνει παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ θα μιλήσουν ακόμη ο πρωθυπουργός της Τσεχίας και οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας και της Αλβανίας, είναι αβέβαιο ότι θα υπάρχει περιθώριο για να λάβουν τον λόγο οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν, οι οποίοι εν συνεχεία θα καθίσουν σε διαφορετικά τραπέζια. Ο Μητσοτάκης θα τα πει την Παρασκευή Όπως και να έχει, πάντως, ασφαλείς πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να ενημερώσει τους 27 της Ε.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις και την κλιμάκωση της ακραίας ρητορικής της τουρκικής ηγεσίας, καθώς και για την πρόσφατη συμφωνία Άγκυρας με την κυβέρνηση της Τρίπολης και το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, την Παρασκευή στη συνεδρίαση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρόλο που η Σύνοδος είναι άτυπη και άρα δεν θα υπάρχουν συμπεράσματα για να καταγραφούν οι θέσεις των 27, η Αθήνα θεωρεί σημαντική την ενημέρωση των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Συνεργάτες του πρωθυπουργού, μάλιστα, μεταδίδουν ότι στις προθέσεις του είναι να υπογραμμίσει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας που δημιουργεί η τουρκική συμπεριφορά εν μέσω μιας κρίσιμης συγκυρίας. Σε διαφορετικά τραπέζια Η Σύνοδος της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που ξεκινά στη 1 το μεσημέρι, έχει διαρθρωθεί σε συζητήσεις ηγετών σε θεματικά τραπέζια. Σε κάθε πάνελ θα συμμετέχουν 11 ηγέτες, τόσο κρατών-μελών της Ε.Ε., όσο και των τρίτων χωρών που έχουν προσκληθεί. Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα είναι συμπρόεδρος το μεσημέρι της Πέμπτης σε θεματικό τραπέζι για την Ενέργεια, την Οικονομία και την Κλιματική αλλαγή. Η θεματική είναι, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, ενδεικτική του ενδιαφέροντος που έχουν προκαλέσει οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή κρίση και η πιο πρόσφατη για την επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έχει ήδη την στήριξη 15 κρατών-μελών της Ε.Ε. Στο ίδιο τραπέζι θα μιλήσουν ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα, καθώς και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Βουλγαρίας, της Νορβηγία και της Σερβίας. Σε ό,τι αφορά τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν πληροφορίες από ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί να συμμετάσχει σε πάνελ για την ασφάλεια, στο οποίο θα μιλήσουν ηγέτες χωρών που υποστηρίζουν τις ελληνικές θέσεις, όπως ο Γάλλος Πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί του Λουξεμβούργου και της Κροατίας. Λίγο πριν πάρει το αεροπλάνο για την πρωτεύουσα της Τσεχίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστολή της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν προς τους ηγέτες της ΕΕ, με την οποία η πρόεδρος της Κομισιόν ζητά την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως από καιρό έχει προτείνει η Αθήνα. Ειδήσεις σήμερα: Πρώτα το σκάκι, τώρα το ψάρεμα και το πόκερ: Σκάνδαλα εξαπάτησης που συγκλόνισαν τον αθλητισμό Ο Πούτιν ψάχνει «σωσίβια» σε Καντίροφ και Σαουδική Αραβία μετά την κατάρρευση στα μέτωπα Η Ιωάννα Τούνη κάνει υπέρηχο με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου σε βιντεοκλήση

