Πράγα: Κράτησαν τις… αποστάσεις Μητσοτάκης – Ερντογάν στην οικογενειακή φωτογραφία

Ούτε στην… οικογενειακή φωτογραφία της άτυπης Συνόδου της Πράγας «κατάφεραν» να συναντηθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιβαιώνοντας την «ψυχρότητα» που επικρατεί στις διπλωματικές σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε κοντά στη Βρετανίδα πρωθυπουργό Λιζ Τρας και μακριά από τον Ερντογάν, πάνω αριστερά στη γωνία. Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε στο κέντρο προς τα δεξιά και τέσσερις θέσεις δίπλα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Οι δύο ηγέτες δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, μολονότι κάποια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος πέρασε μπροστά από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει για όλο το φάσμα της τουρκικής προκλητικότητας τους Ευρωπαίους εταίρους. Ασφαλείς πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να ενημερώσει τους «27» της ΕΕ για τις τελευταίες εξελίξεις και την κλιμάκωση της ακραίας ρητορικής της τουρκικής ηγεσίας, καθώς και για την πρόσφατη συμφωνία της Άγκυρας με την κυβέρνηση της Τρίπολης και το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Μολονότι η Σύνοδος είναι άτυπη και άρα δεν θα υπάρχουν συμπεράσματα, για να καταγραφούν οι θέσεις των «27», η Αθήνα θεωρεί σημαντική την ενημέρωση των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Συνεργάτες του πρωθυπουργού, μάλιστα, μεταδίδουν ότι στις προθέσεις του είναι να υπογραμμίσει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας, που δημιουργεί η τουρκική συμπεριφορά εν μέσω μιας κρίσιμης συγκυρίας. Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αξίες που πρέπει να πρεσβεύουν οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την Κοινότητα, ενώ εξέφρασε και τη λύπη του για την διπλή τραγωδία στο Αιγαίο με τα ναυάγια σε Λέσβο και Κύθηρα. Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη: Αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είναι ένα νέο φόρουμ που φέρνει κοντά όλες τις χώρες της ηπείρου με στόχο την προώθηση της κοινής μας ασφάλειας και ευημερίας. Είναι αυτονόητο πως μία τέτοια κοινότητα χωρών θα πρέπει να εδράζεται σε κοινές αξίες που θα πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι. Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η θεμελιώδης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που στηρίζει αυτή τη νέα προσπάθεια. Ελπίζω, ειλικρινά, πως όλες οι χώρες που συμμετέχουν σήμερα και πιθανώς θα συμμετάσχουν στο μέλλον μοιράζονται αυτές τις κοινές αρχές και αξίες, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Σε ένα διαφορετικό ζήτημα, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μου για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών το πρωί και αργά χθες το βράδυ, σε δύο διαφορετικά ναυάγια στο Αιγαίο, παρά τις ηρωικές προσπάθειες του ελληνικού Λιμενικού. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε πραγματικά, με πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο, προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον και να εξουδετερώσουμε εντελώς τους διακινητές που εκμεταλλεύονται αθώους ανθρώπους, απελπισμένους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο με σκάφη που σαφώς δεν είναι αξιόπλοα.

