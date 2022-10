Πράγα – Times: Ποιος θέλει να καθίσει με τον άξεστο Ερντογάν; Κανείς… Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει για την επιθετική στάση της Τουρκίας – Η ομιλία Ζελένσκι και το δηκτικό άρθρο των Times που καταφέρεται κατά του Τούρκου προέδρου Όλοι ήταν χαμογελαστοί, με παρατεταμένες χειραψίες και πηγαδάκια, όλοι οι ηγέτες της Γηραιάς Ηπείρου συγκεντρώθηκαν στην Πράγα για την εναρκτήρια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Στο βάθος βέβαια αχνοφαινόταν ένα… σύννεφο καθώς η διαμάχη για την ενεργειακή κρίση ήταν για τα καλά παρούσα παρά την επίπλαστη αισιοδοξία. Η Σύνοδος συγκέντρωσε πάνω από 40 Ευρωπαίους ηγέτες και έχει μεταξύ άλλων σκοπό να επιδείξει αλληλεγγύη ενόψει του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, ήρθε επίσης μια ημέρα πριν από τη συνάντηση των 27 χωρών της ΕΕ. Ηταν έτσι σαφές ότι η ευθυμία της Πράγας θα διαρκούσε όσο και η Σύνοδος, αφού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι μαζί αλλά και ένας ένας ξεχωριστά δεν πρόκειται να εξανεμιστούν. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, οι ηγέτες συμμετέχουν σε τέσσερις στρογγυλές τράπεζες: δύο για θέματα κλίματος και περιβάλλοντος, δύο για θέματα ειρήνης και ασφάλειας. Το δείπνο της Πέμπτης θα είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και τους τρόπους συνεργασίας σε αυτά τα θέματα που τους αφορούν όλους. Έχουν προγραμματιστεί πολλές διμερείς, τριμερείς και τετραμερείς συναντήσεις, ιδίως για να προσπαθήσουν να εκτονώσουν τις μερικές φορές βίαιες διαμάχες μεταξύ ορισμένων από τους συμμετέχοντες. Ο Εμανουέλ Μακρόν συναντά έτσι τους ηγέτες των Αρμενίων και των Αζέρων, μετά τον Πρόεδρο του Κοσσυφοπεδίου με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, μετά τον Πρόεδρο της Σερβίας, επικίνδυνα κοντά στη Μόσχα, και πάλι με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Σε απόσταση Μητσοτάκης και Ερντογάν Από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Χαρακτηριστικό του «παγωμένου» κλίματος είναι πως και στην… οικογενειακή φωτογραφία της άτυπης Συνόδου της Πράγας, ήταν μεγάλη η απόσταση μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε κοντά στη Βρετανίδα πρωθυπουργό Λιζ Τρας και μακριά από τον Ερντογάν, πάνω αριστερά στη γωνία. Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε στο κέντρο προς τα δεξιά και τέσσερις θέσεις δίπλα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Οι δύο ηγέτες δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, μολονότι κάποια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος πέρασε μπροστά από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Άλλωστε, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε ερώτηση σχετική με πιθανό τετ α τετ των δύο ηγετών στη Σύνοδο στην Πράγα, είχε πει πως «αν ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος είναι αυτός που έχει δυναμιτίσει το κλίμα με τις δηλώσεις του, επιδιώξει συνάντηση η ελληνική πλευρά θα το αξιολογήσει και θα ανταποκριθεί θετικά». Και όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν έγινε, άρα συνάντηση δεν υπήρξε σήμερα. Times: Ποιος θέλει να κάτσει δίπλα στον Ερντογάν στο δείπνο της Πράγας; Κανείς… Στη συνάντηση στην Πράγα που θα έχει η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Λιζ Τρας με 43 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στην εναρκτήρια σύνοδο κορυφής για την ίδρυση μιας «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας» αφιερωμένης στην ειρήνη αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας Times. Το δημοσίευμα τονίζει ότι με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και μια επικείμενη ενεργειακή κρίση, οι συνομιλίες στη μεγάλη ισπανική αίθουσα του κάστρου της πόλης έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορική στιγμή. Η παρουσία του Ερντογάν είναι σημαντική στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά μετά τα σχόλιά του αυτό το καλοκαίρι ότι η Τουρκία θα μπορούσε «να έρθει ξαφνικά μια νύχτα» για να καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου από την Ελλάδα, επισημαίνεται. Η Τουρκία υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία στη Σουηδία για μια σατιρική τηλεοπτική εκπομπή που κορόιδευε τον Ερντογάν, υπενθυμίζοντας στους Σουηδούς ότι μπορεί να ασκήσει βέτο στην αίτησή τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Οι Φινλανδοί, επίσης, βασίζονται στον Ερντογάν για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. «Είναι ένας άξεστος αυταρχικός ηγέτης που απειλεί την ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου και που δυσκολεύει τη ζωή της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Ποιος θέλει να κάθεται δίπλα του στο δείπνο; Κανείς», είπε ένας βοηθός ενός δυτικοευρωπαίο ηγέτη. Το άρθρο καταλήγοντας σημειώνει ότι η Τρας εξέπληξε πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες με το προσφερθεί να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο σε μια βρετανική πόλη. Του χρόνου, αν η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα επιβιώσει από το δείπνο στην Πράγα απόψε, το ερώτημα ποιος κάθεται δίπλα σε ποιον είναι πιθανό να είναι ο δικός της πονοκέφαλος. Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει για την επιθετική στάση της Τουρκίας Αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει για όλο το φάσμα της τουρκικής προκλητικότητας τους Ευρωπαίους εταίρους. Ασφαλείς πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να ενημερώσει τους «27» της ΕΕ για τις τελευταίες εξελίξεις και την κλιμάκωση της ακραίας ρητορικής της τουρκικής ηγεσίας, καθώς και για την πρόσφατη συμφωνία της Άγκυρας με την κυβέρνηση της Τρίπολης και το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Μολονότι η Σύνοδος είναι άτυπη και άρα, δεν θα υπάρχουν συμπεράσματα, για να καταγραφούν οι θέσεις των «27», η Αθήνα θεωρεί σημαντική την ενημέρωση των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Συνεργάτες του πρωθυπουργού, μάλιστα, μεταδίδουν ότι στις προθέσεις του είναι να υπογραμμίσει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας, που δημιουργεί η τουρκική συμπεριφορά εν μέσω μιας κρίσιμης συγκυρίας. Η ομιλία Ζελένσκι Καθώς ξεκίνησε η συγκέντρωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στην ομάδα μέσω σύνδεσης βίντεο. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη μορφή «μια εξαιρετικά ισχυρή ευκαιρία για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ευρώπη». «Εδώ και τώρα, σας προτρέπω να λάβετε μια βασική απόφαση – μια απόφαση σχετικά με τον σκοπό αυτής της κοινότητάς μας, για αυτό το σχήμα μας», είπε. «Εμείς, οι ηγέτες της Ευρώπης, μπορούμε να γίνουμε οι ηγέτες της ειρήνης. Η ευρωπαϊκή μας πολιτική κοινότητα μπορεί να γίνει μια ευρωπαϊκή κοινότητα ειρήνης». 