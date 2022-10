Συνάντηση Μητσοτάκη – Ράμα: Επί τάπητος η παραπομπή των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο Ο πρωθυπουργός είδε τον Αλβανό πρωθυπουργό στην Πράγα – Υπογράμμισε το σταθερό ενδιαφέρον της Αθήνας για την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας – Ποιούς ηγέτες συνάντησε ο πρωθυπουργός Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Αλβανό ομόλογό του Edi Rama, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα. Κατά τη συνάντηση οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων και επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την πάγια στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συζητήθηκαν, επίσης, οι επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης στα Δυτικά Βαλκάνια και η ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το σταθερό ενδιαφέρον της Αθήνας για την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατοχύρωση των περιουσιακών της δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε επίσης στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών και τόνισε ότι η υποβολή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως έχει συμφωνηθεί, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις καλής γειτονίας αξιοποιώντας την πλήρη δυναμική τους. Ο πρωθυπουργός είχε ακόμα σύντομη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Dimitar Kovachevski και την Πρόεδρο του Κοσόβου Vjosa Osmani-Sadriu. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Antonio Costa. Συζητήθηκε η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πορτογάλο πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε ακόμη με τον Αρμένιο ομόλογό του κ. Nikol Pashinyan, στο περιθώριο της πρώτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στο πλαίσιο εμβάθυνσης δεσμών με την φιλικά προσκείμενη Αρμενία. Κατά τη συνάντηση οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα διμερών σχέσεων και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στον Καύκασο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσαν την άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της χώρας μας στην επέκταση της συνεργασίας της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδήσεις σήμερα: Πράγα – Times: Ποιος θέλει να καθίσει με τον άξεστο Ερντογάν; Κανείς… Αίγινα: Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του ξενοδόχου Άμεση ανάλυση Bild: Γιατί οι Ρώσοι στρατιώτες δεν μπορούν πια ούτε να υποχωρήσουν BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 17:40 06.10.2022, 17:41 06.10.2022, 18:51

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )