Συνάντηση Τσίπρα- Μπορέλ: «Η ΕΕ οφείλει να υιοθετήσει άμεσα πακέτο κυρώσεων κατά της Τουρκίας» Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό και το ουκρανικό Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Ευρωσοσιαλιστών. Από πλευράς του, ο κ. Τσίπρας τόνισε, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ότι «η ΕΕ δεν μπορεί να περιορίζεται σε δηλώσεις απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα (όπως η πρόσφατη συμφωνία στη Λιβύη) αλλά οφείλει να υιοθετήσει άμεσα πακέτο κυρώσεων στη βάση του πλαισίου του 2019, το οποίο θα ενεργοποιηθεί εάν η Τουρκία παραβιάσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας». «Η Ελλάδα από πλευράς της θα πάρει τις αποφάσεις της για την επέκταση των χωρικών υδάτων της στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, πρέπει η ΕΕ να πιέσει την Τουρκία να επανέλθει στον δρόμο της διπλωματίας με την Ελλάδα, στη βάση ενός νέου πλαισίου ευρωτουρκικών σχέσεων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε ακόμη ότι «η Ευρώπη που υποδέχθηκε ορθώς πάνω απο 5 εκατομμύρια Ουκρανούς δεν μπορεί να παρακολουθεί να πεθαίνουν άνθρωποι στο Αιγαίο και μάλιστα να επωμίζεται η Ελλάδα τις ευρωπαϊκές, νομικές και επιχειρησιακές ευθύνες. Πρέπει να υπάρξει δίκαιο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, πίεση στην Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να μην εργαλειοποιεί το προσφυγικό, καθώς και ένα γενναίο πρόγραμμα επανεγκαταστάσεων προς την ΕΕ». Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε την ανάγκη «η ΕΕ να καταθέσει σχέδιο ειρήνης και τερματισμού της ρωσικής εισβολής και να αναπτύξει μια ουσιαστική πολιτική στρατηγικής αυτονομίας». Προσέθεσε ότι «η Ευρωπαική Πολιτική Κοινότητα είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά το κρίσιμο είναι η προώθηση της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων». Τόνισε ότι «η ίδια ευρωπαική προοπτική χρειάζεται και για την Ουκρανία, Γεωργία και Μολδαβία, στις οποίες όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ένταξη στο ΝΑΤΟ».

