WATT+VOLT: Σημαντική διάκριση στα Content Marketing Awards

Η WATT+VOLT μετράει μία ακόμη διάκριση, με το silver award στα Content Marketing Awards και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Best Use of Content Marketing for Lead Generation». Ο θεσμός της Boussias Communication συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την ψηφιακή τους επιχειρηματικότητα και στρατηγική, μεταξύ αυτών και τη WATT+VOLT!

Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην αγορά ενέργειας και γνώμονα την καινοτομία, η WATT+VOLT αποδεικνύει πως είναι πάντα ένα βήμα μπροστά τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και μέσω της ψηφιακής της στρατηγικής προσέγγισης. Από τους έμπειρους energy experts της μέχρι τους WATT+VOLTers, όλοι μαζί συνθέτουν μία δυναμική ομάδα με έναν κοινό στόχο: την παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων και φιλικών προς τον χρήστη εμπειριών στον κόσμο της ενέργειας.

Η Boussias Communication οργανώνει βραβεύσεις για πάνω από 10 χρόνια, επιβραβεύοντας τόσο τις επιτυχίες των επιχειρήσεων, όσο και τους ανθρώπους πίσω από αυτές. Στοχεύει στην ανάδειξη success stories και βέλτιστων πρακτικών για ένα ευρύ φάσμα κλάδων ενώ παράλληλα προσπαθεί να θέσει ένα υγιές υπόβαθρο για την ηθική επιχειρηματικότητα. Τα Content Marketing Awards είναι μία νέα κατηγορία η οποία έκανε την εμφάνιση μόλις πέρυσι, με την κριτική επιτροπή να απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη της διαφήμισης και επιχειρήσεων που ενστερνίζονται το όραμα της Boussias και ξεχωρίζουν για την καινοτόμο προσέγγισή τους στον ψηφιακό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η WATT+VOLT κατόρθωσε να ξεχωρίσει ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους για τον ευρηματικό και πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο αυξάνει σταθερά και αποτελεσματικά τους δυνητικούς πελάτες της χρησιμοποιώντας τα social media. Έμπρακτη απόδειξη αυτού, η αύξηση της προσέλκυσης πελατών κατά 85% το 2021.

