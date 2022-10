Αμερικανική πρεσβεία για αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush»: «Ισχυρότεροι από ποτέ οι αμυντικοί δεσμοί Ελλάδας-ΗΠΑ» Οργή στην Άγκυρα με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα – «Αλαζονική ανάρτηση, στέλνουν μήνυμα στην Τουρκία» Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «George H.W. Bush» που κατέπλευσε στη νατοϊκή προβλήτα στον κόλπο της Σούδας, καλωσορίζει με μήνυμά της μέσω Twitter, η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Στο ίδιο μήνυμα, η αμερικανική πρεσβεία υπογραμμίζει πως οι αμυντικοί δεσμοί μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ είναι ισχυρότεροι από ποτέ και διαμηνύει ότι η διμερής εταιρική σχέση τους ενισχύει το ΝΑΤΟ και καθιστά την περιοχή πιο ασφαλή. Σημειώνεται, πως στην ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας παρατίθεται και η ανακοίνωση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική (Έκτος Στόλος των ΗΠΑ) για τη χθεσινή προγραμματισμένη επίσκεψη του εροπλανοφόρου George H.W. Bush στον κόλπο της Σούδας. Όπως σημειώνεται, η επίσκεψη στο λιμάνι παρέχει την ευκαιρία να ενισχυθεί περαιτέρω η διαρκής σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας και να δοθεί η ευκαιρία στο ναυτικό του «George H.W. Bush» να γνωρίσει τον πολιτισμό του συμμαχικού έθνους. Περαιτέρω, υπογραμμίζει πως «η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών». Το πλοίο αναμένεται να παραμείνει στα Χανιά έως τις 10 Οκτωβρίου. Οργή στην Τουρκία με την ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας Να σημειωθεί πάντως, πως η ανάρτηση που έκανε η αμερικανική πρεσβεία προκάλεσε την οργή της τουρκικής πλευράς και συγκεκριμένα, της Yeni Safak, σχολιάζοντας: «Αλαζονική ανάρτηση από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, αφού ο Ερντογάν επανέλαβε το μήνυμα “http://www.thetimes|-.gr/”Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ”http://www.thetimes|-.gr/” σε Έλληνα δημοσιογράφο, κατά την επίσκεψή του, στην Πράγα. Ένα μήνυμα στάλθηκε στην Τουρκία χρησιμοποιώντας φωτογραφίες αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών στην ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Ειδήσεις σήμερα: Συνοδεία τουρκικών αλιευτικών έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα η βάρκα με τους μετανάστες στη Λέσβο Φθιώτιδα: 90χρονος κέρασε όλο το καφενείο, τους κάλεσε στην κηδεία του και αυτοκτόνησε! Θεσσαλονίκη: Διδάκτωρ, ποιητής και συγγραφέας ο 39χρονος που «έλιωσε» με το πόδι του το γατάκι BEST OF NETWORK 07.10.2022, 16:59 07.10.2022, 16:54 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 16:30

