Αμετανόητος Ερντογάν μετά την απάντηση Μητσοτάκη: «Ενοχλήθηκε από την ομιλία μου» – «Mπορεί να έρθουμε νύχτα» Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος μετά το δείπνο των ηγετών είπε ότι δεν έχει να συζητήσει τίποτα με την Ελλάδα Εκνευρισμένος και εμφανώς αιφνιδιασμένος από την αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού στο δείπνο της Συνόδου Κορυφής στην Πράγα, εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της πρώτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ο Τούρκος πρόεδρος που ουσιαστικά υποστήριξε ότι κακώς δόθηκε ο λόγος από τους διοργανωτές της συνόδου στον Έλληνα πρωθυπουργό για να του απαντήσει(!), επιχείρησε να διαλύσει και τις τελευταίες προσδοκίες για την δυνατότητα διαλόγου με την Ελλάδα λέγοντας ότι… δεν έχω να συζητήσω τίποτα με τους Έλληνες. Ωστόσο, για την ουσία της παρέμβασης Μητσοτάκη ο οποίος τον κάλεσε να σταματήσει την αμφισβήτηση των νησιών και τις παραινέσεις ξένων ηγετών όπως ο Εμμανουέλ Μακρόν για σταθερότητα στο Αιγαίο, ο κ. Ερντογάν όχι μόνο δεν απάντησε αλλά επανέλαβε ουσιαστικά την απειλή «μπορούμε να έρθουμε ένα βράδυ» την οποία αναμετέδωσαν όλα τα μεγάλα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα. Οι δηλώσεις Ερντογάν «Ο κύριος φαίνεται πως ενοχλήθηκε πολύ από την ομιλία μου». Με αυτά τα λόγια ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε τις δηλώσεις του μη κρύβοντας τον εκνευρισμό του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το επεισόδιο στο δείπνο της Συνόδου Κορυφής στην Πράγα. «Στο δείπνο είχα την ομιλία μου, την ολοκλήρωσα. Ο κύριος φαίνεται πως ενοχλήθηκε πολύ από την ομιλία μου κι επειδή ενοχλήθηκε και παρόλο που δεν αρμόζει στο πνεύμα του δείπνου, πήρε τον λόγο» είπε συγκεκριμένα ο Ερντογάν. Για να συνεχίσει διερωτώμενος από ποιον πήρε άδεια για να του απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν ξέρω από ποιον πήρε την άδεια, ίσως από τον πρόεδρο. Κι εκεί μας απάντησε» ανέφερε. Δεν έχω να συζητήσω τίποτα Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε απόψε, στο περιθώριο της πρώτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ότι δεν έχει τίποτα να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση. «Ολόκληρη η πολιτική τους βασίζεται σε ψέματα, δεν είναι ειλικρινείς. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Ελλάδα», είπε ο τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Πράγα. Erdogan, after EPC meeting, on Greek provocations: – I delivered speech during meeting, Greek counterpart was uneasy with it – He said we’re using harsh language although we did not – Now, we’ve nothing to talk about with Greece, they’re expecting other countries to get involved pic.twitter.com/s1yI78jAFO — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2022 «Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα» Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Αθήνα κατανοεί το μήνυμα της Άγκυρας ότι «Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα» – ένα σχόλιο που έχουν καταδικάσει αξιωματούχοι στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Δύσης ως «απειλή» κατά γειτονικής χώρας, υπογραμμίζει το πρακτορείο Reuters. Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μεταδίδει ότι ο Ερντογάν δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ότι η απάντηση της Άγκυρας «Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα» αφορά ενδεχόμενη επίθεση οποιασδήποτε χώρας στην Τουρκία. Greek correspondent asks whether Turkish President Erdogan’s assertion “we may come suddenly one night” implies attacking Greece, which president then reiterates applies to any transgressing nation pic.twitter.com/vwHSZciRrf — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2022 Αναφορά στον Αναστασιάδη Αναφερόμενος δε στον Αναστασιάδη, επίσης επέλεξε να μην πει το όνομα του, αλλά να το περιγράψει. «Τους είπαμε να εδώ είμαστε στο όρθιο και τα λέμε. Τους είπα εσείς πρέπει να πάρετε την άδεια απο κάπου αλλού. Μου είπε όχι δεν παίρνω την άδεια κανενός… Του απάντησα πως εδώ πάντα έρχεστε με την άδεια άλλων. Μου είπε ότι μου έμειναν δύο μήνες, ας μιλήσουμε να λύσουμε το ζήτημα» υποστήριξε ο Ερντογάν για τη συνομιλία του με τον Αναστασιάδη. Πρόσθεσε επίσης ότι, «η λύση στην Κύπρο είναι να αναγνωριστεί η ΤΔΒΚ και η πολιτική ισότητα, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα υπό αυτό το πλαίσιο αλλά με τους Ε/Κ ελπίζω να υπάρχει μία ευκαιρία να μιλήσουμε» Turkish President Erdogan on Mediterranean Sea: – We’re not eyeing any country’s territory – We’re only striving for protecting rights of our country and rights of Turkish Cypriots – We don’t want tensions with our neighbours pic.twitter.com/kZJaQvi0Lx — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Πράγα – Times: Ποιος θέλει να καθίσει με τον άξεστο Ερντογάν; Κανείς… Αίγινα: Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του ξενοδόχου Άμεση ανάλυση Bild: Γιατί οι Ρώσοι στρατιώτες δεν μπορούν πια ούτε να υποχωρήσουν BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 22:15 06.10.2022, 22:17 06.10.2022, 18:51

