Ανδρουλάκης για Τουρκία: Δεν μπορεί να είναι υπό ένταξη μια χώρα που δεν έχει κανένα σεβασμό στο διεθνές δίκαιο Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια ειδική σχέση ΕΕ-Τουρκίας με αυτοματοποιημένες κυρώσεις Τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, υποψήφιο για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνάντησε λίγο πριν το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο γραφείο του στη Βουλή. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. «Η διεθνής κοινότητα, και ιδιαίτερα η ΕΕ, οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες. Και με το εμπάργκο όπλων απέναντι σε έναν διεθνή ταραξία, όπως είναι η Τουρκία, αλλά και με την αλλαγή της αρχιτεκτονικής των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Δεν μπορεί να είναι υπό ένταξη μια χώρα, που δεν έχει κανένα σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της με βίαιο και βάναυσο τρόπο» επισήμανε. Επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια ειδική σχέση ΕΕ-Τουρκίας με αυτοματοποιημένες κυρώσεις. «Οφείλουμε να εργαστούμε για την επανέναρξη του διαλόγου για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο Κυπριακό. «Να βρούμε τους τρόπους ώστε να είμαστε αυτό που πραγματικά είμαστε, ένας χώρος δικαίου, που δεν έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά, αλλά είναι στην υπηρεσία των πολιτών της ειρήνης και της ασφάλειας» προσδιόρισε ως προτάγματα για την ΕΕ από την πλευρά του ο κ. Μαυρογιάννης. Ειδήσεις σήμερα: Παράθυρο συνάντησης Μπάιντεν με Πούτιν στη σκιά της Χερσώνας – Ανοιχτή η ανακατάληψη της Κριμαίας Εκνευρισμός Ερντογάν μετά τη σκληρή απάντηση Μητσοτάκη για την κυριαρχία των νησιών Βρετανία: Γυναίκα επανενώθηκε μέσω Facebook με την οικογένειά της… 50 χρόνια μετά BEST OF NETWORK 07.10.2022, 12:44 07.10.2022, 12:08 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 09:50

