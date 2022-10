Αντιδράσεις για το ενδεχόμενο να συζητήσει η εξεταστική το πόρισμα για τις υποκλοπές κεκλεισμένων των θυρών Για την ώρα εξηγούν πηγές της ΝΔ δεν υπάρχει τέτοια σκέψη – Το πόρισμα πρέπει να είναι απόρρητο, τονίζουν Ελένη Γκρήγκοβιτς 07.10.2022, 15:16 Την οργισμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκαλεί το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση η Νέα Δημοκρατία για κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, όταν το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Σύμφωνα με γαλάζιες πηγές, αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό της βουλής και επικαλούνται το άρθρο 57, για να εφαρμοστεί απαιτείται απλά η πρόταση 15 βουλευτών. Τονίζεται παράλληλα, ότι το πόρισμα πρέπει να είναι απόρρητο. Για την ώρα, εξηγούν ότι αυτή η σκέψη υπάρχει, θα αποφασιστεί όμως τις επόμενες ημέρες έως την Πέμπτη. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές τονίζουν ότι τους βρίσκει αντίθετους και εξηγούν ότι σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η σκέψη θα υπάρξει έντονη αντίδραση. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν ότι διαφωνούν κάθετα, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει οτιδήποτε κρυφό και υπογραμμίζουν ότι δεν θα αφήσουν κανέναν περιθώριο συγκάλυψης. Από την πλευρά του το ΚΚΕ, ξεκαθαρίζει πως θα δώσει στη δημοσιότητα τη δική του πορισματική θέση, εκφράζοντας με τη σειρά του τη διαφωνία του. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπός στην Εξεταστική Επιτροπή, Νίκος Καραθανασόπουλος, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι «καταγγέλλουμε τη σχεδιαζόμενη μεθόδευση της κυβέρνησης για να μη δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των κομμάτων που θα υποβληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Αυτή η επιλογή εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο της απαράδεκτης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για το κουκούλωμα και τον αποπροσανατολισμό με πρόσχημα το λεγόμενο απόρρητο. Το ΚΚΕ δε θα ακολουθήσει αυτή τη μεθόδευση και θα δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμά του γιατί η υπόθεση είναι σοβαρή, αφορά τις ελευθερίες του λαού και δεν πρέπει να μείνει στο σκοτάδι». Ειδήσεις σήμερα: Οργή για βίντεο που δείχνει υπαλλήλους παιδικού σταθμού να «βασανίζουν» νήπια με τρομακτική μάσκα «Μαύρα» γενέθλια για τον Πούτιν – Πώς η Ουκρανία του χάλασε τη γιορτή Κατέθεσε η Θάλεια Ματίκα στη δίκη Φιλιππίδη – Τι είπε για την πρώτη καταγγέλλουσα και τον κατηγορούμενο Ελένη Γκρήγκοβιτς 07.10.2022, 15:16 BEST OF NETWORK 07.10.2022, 15:00 07.10.2022, 14:31 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 09:50

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )