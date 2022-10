Βαρβιτσιώτης: Ο Ερντογάν αποχώρησε από το δείπνο αμέσως μετά την τοποθέτηση Μητσοτάκη O πρωθυπουργός, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, κατέστησε σαφές στον κ. Ερντογάν ότι δεν θα δεχτούμε αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας «Ο Έλληνας πρωθυπουργός κατέστησε σαφές στον κ. Ερντογάν ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε την αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας, ούτε μία λύση δύο κρατών στην Κύπρο», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης μιλώντας στην ΕΡΤ1. Μεταφέροντας το κλίμα που επικράτησε χθες στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο κ. Βαρβιτσιώτης, που βρίσκεται στην Πράγα συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό, επεσήμανε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος στο δείπνο των ηγετών έδειξε με τον τρόπο του ότι δεν αισθάνεται αναπόσπαστο κομμάτι του δυτικού εγχειρήματος, που βασίζεται σε ευρωπαϊκές αξίες, και αποχώρησε εν μέσω του δείπνου, αμέσως μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αποτιμώντας τις εργασίες της πρώτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο κ. Βαρβιτσιώτης υποστήριξε ότι ήταν ένα «πετυχημένο πείραμα» και σημείωσε ότι η ελληνική πλευρά είχε σειρά από διμερείς συναντήσεις με τους πρωθυπουργούς της Ουκρανίας, της Αρμενίας, της Πορτογαλίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας, καθώς και με την Πρόεδρο του Κοσόβου. Αναφερόμενος στα πρόσφατα ναυάγια στο Αιγαίο, επεσήμανε ότι παρά την αυξημένη επιτήρηση από την ελληνική πλευρά, που έχει μειώσει τις ροές σε ποσοστό περίπου 90%, το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί με ευθύνη της τουρκικής πλευράς και επανέλαβε την ανάγκη πιστής τήρησης της Kοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, όχι μόνο για τις επιστροφές αλλά και για τη φύλαξη των τουρκικών συνόρων. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα, ο κ. Βαρβιτσιώτης είπε ότι δεν αναμένεται να ληφθούν τελικές αποφάσεις σήμερα, αλλά στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 21 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Ειδήσεις σήμερα: Παράθυρο συνάντησης Μπάιντεν με Πούτιν στη σκιά της Χερσώνας – Ανοιχτή η ανακατάληψη της Κριμαίας Εκνευρισμός Ερντογάν μετά τη σκληρή απάντηση Μητσοτάκη για την κυριαρχία των νησιών Βρετανία: Γυναίκα επανενώθηκε μέσω Facebook με την οικογένειά της… 50 χρόνια μετά BEST OF NETWORK 07.10.2022, 10:00 06.10.2022, 14:06 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 09:50

