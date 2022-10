Γεωργιάδης: Δεν έχει πλαφόν το καλάθι του καταναλωτή

«Ορίζουμε σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα, τις 50 κατηγορίες προϊόντων, γαλακτοκομικά, κρέας, λάδι, άλευρα, ζυμαρικά, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα. Αφού συμφωνήσουμε αυτές τις κατηγορίες, θα έχει περιθώριο η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, να μας δηλώσει και να παρουσιάσει στο καταναλωτικό κοινό, με βάση τις 50 αυτές κατηγορίες, το «καλάθι του νοικοκυριού» στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για τις ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης καθώς και για τη συγκράτηση των τιμών σε 50 βασικά αγαθά από τα σούπερ μάρκετ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnffnkm0y921) Ο ίδιος πρόσθεσε: «Στην εφαρμογή e-katanalotis μπορεί να βρει κανείς πόσο κοστίζουν όλα τα προϊόντα σε κάθε σούπερ μάρκετ. Από αυτό το καλάθι ο καταναλωτής μπορεί να πάρει 1 προϊόν ανάλογα με τις ανάγκες του. Δεν έχει πλαφόν το καλάθι, είναι η προσπάθεια της κάθε αλυσίδας να δείξει την χαμηλότερή της τιμή συγκεντρωμένη. Το πώς θα φτιάξουν το καλάθι, εάν θα βάλουν επώνυμα προϊόντα ή όχι, είναι δική τους δουλειά. Όσο διαρκεί ο πληθωρισμός θα υπάρχει και το καλάθι. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί ελεύθερα, δεν παρεμβαίνουμε στον ανταγωνισμό. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και εντατικότερα. Ισχύει για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Θα φτιάξουμε το καλάθι, θα παρακολουθούμε την τιμή να είναι χαμηλή έως και μηδενική, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να προμηθευτεί αυτά τα προϊόντα». Γενικότερα, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για την ακρίβεια και για το καλάθι των 50 προϊόντων σε συγκεκριμένη τιμή και σημείωσε: «Έχουμε ακρίβεια, δυστυχώς για την Ευρώπη είμαστε στην 10άδα. Υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια, γεγονός που υπάρχει και στον υπόλοιπο κόσμο. Το να αντιμετωπίζεις στον πληθωρισμό είναι μία δύσκολη άσκηση, διότι ο πληθωρισμός έρχεται από το εξωτερικό, ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνει το κόστος, ανεβαίνει η πώληση των προϊόντων και αυτό κάποια στιγμή φτάνει στο ράφι του καταναλωτή», ανέφερε αρχικά. «Έχουμε κάνει δύο πράγματα. Έχουμε φτιάξει έναν ελεγκτικό μηχανισμό, πρωτόγνωρο για το υπουργείο Ανάπτυξης, δεν υπήρχε ποτέ στο υπουργείο τέτοιος μηχανισμός. Έχουμε κάνει 1000% περισσότερους ελέγχους από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Δεύτερον, βάλαμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για να μπορεί ο ελεγκτικός μηχανισμός να φρενάρει όσο γίνεται τον πληθωρισμό, και αυτό αφορά στα προϊόντα συνολικά. Σε αυτή τη γενική «ομπρέλα» πάμε να χτίσουμε ένα πιο προστατευμένο κομμάτι, στο οποίο δίνουμε την ευκαιρία, σε όλους τους συμπολίτες μας που καλώς διαμαρτύρονται γιατί έχουν ανάγκη, και δεν βγάζουν τον μήνα, τουλάχιστον σε αυτά τα αγαθά που είναι απολύτως απαραίτητα, να τα βρουν», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης. Ο υπουργός Ανάπτυξης σχετικά με την αύξηση των τιμών είπε: «Ο κυριότερος λόγος των αυξήσεων είναι η αύξηση της τιμής της ενέργειας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 76% του πληθωρισμού μας, απορρέεται από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Υπάρχουν προϊόντα που επηρεάζονται εποχιακά. Στην εποχή του ακραίου πληθωρισμού ο καταναλωτής θα πρέπει να ψάχνει λίγο παραπάνω», τόνισε σχετικά. «Το μοντέλο που δουλεύει η ευρωπαϊκή τράπεζα, και οι ευρωπαϊκές κεντρικές αρχές, άρα και η Ελλάδα, λέει ότι μέχρι τέλος του χρόνου ο πληθωρισμός θα συνεχιστεί, και από τον νέο χρόνο βλέπουμε. Λόγω της ύφεσης που αναμένεται στην Ευρώπη και στον κόσμο, υπάρχει και η αντίρροπη δύναμη που θα πιέζει τις τιμές προς τα κάτω. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα ισορροπήσει», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Παράθυρο συνάντησης Μπάιντεν με Πούτιν στη σκιά της Χερσώνας – Ανοιχτή η ανακατάληψη της Κριμαίας Εκνευρισμός Ερντογάν μετά τη σκληρή απάντηση Μητσοτάκη για την κυριαρχία των νησιών Βρετανία: Γυναίκα επανενώθηκε μέσω Facebook με την οικογένειά της… 50 χρόνια μετά

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )