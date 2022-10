Δένδιας για Χρυσή Αυγή: Απαιτείται εγρήγορση σε όσους προσέβαλαν τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών «Δύο χρόνια μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή, απαιτείται εγρήγορση απέναντι σε όσους προσέβαλαν την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και την ιστορική παρακαταθήκη της Ελλάδας», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter. Δύο χρόνια μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή, απαιτείται εγρήγορση απέναντι σε όσους προσέβαλλαν την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και την ιστορική παρακαταθήκη της Ελλάδας. Μιας χώρας που αντιστάθηκε στον ναζισμό. pic.twitter.com/uW5EjbmSJ1— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 7, 2022 «Μιας χώρας που αντιστάθηκε στον ναζισμό», προσθέτει. Ειδήσεις σήμερα: Στο βρόντο οι προκλήσεις Ερντογάν στην Πράγα – «Δεν βρήκε ευήκοα ώτα» Μαρία Ιωαννίδου: «Η Google μου προσθέτει 15 χρόνια και ετοιμάζω μήνυση» Επίθεση στη Νίκαια: «Τη μαχαίρωσα γιατί δεν ήταν καλή γυναίκα», ισχυρίστηκε ο σύζυγος BEST OF NETWORK 07.10.2022, 16:59 07.10.2022, 16:54 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 16:30

