Δένδιας: Συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ινδίας – Τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής επαφής και ανταλλαγής απόψεων με την Ινδία Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Ινδό Πρέσβη Amrit Lugun, τον οποίο ενημέρωσε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη Λιβύη. Σημειώνεται ότι η Ινδία, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προεδρεύει της Επιτροπής Κυρώσεων για τη Λιβύη του ΣΑΗΕ. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής επαφής και ανταλλαγής απόψεων με την Ινδία, στη συνέχεια και των συχνών επαφών μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών και του Ινδού ομόλογου του Subrahmanyam Jaishankar. Στο εφεξής, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων των Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, πέρα από Μόνιμα Μέλη, θα ενημερώνεται πάντα και Ινδία, η οποία αποτελεί χώρα ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα και με την οποία μοιραζόμαστε την κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.

