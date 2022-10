Η Tesla του Έλον Μάσκ ξεκίνησε την παραγωγή του φουτουριστικού Semi για την Pepsi (tweet)

Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Tesla αρχίζει την παραγωγή φορτηγών Semi και η εταιρεία Pepsi, που έχει παραγγείλει εκατό τέτοια οχήματα, θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα πρώτα την 1η Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ μέσω Twitter χθες Πέμπτη.

Όταν ο κ. Μασκ αποκάλυπτε το φουτουριστικό, κινούμενο με μπαταρίες Semi το 2017, διαβεβαίωνε πως η παραγωγή του θα άρχιζε το 2019.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW

