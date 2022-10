Κύπρος: Οι τουρκοκύπριοι επιμένουν σε συμφωνία του ψευδοκράτους με τον ΟΗΕ για την ειρηνευτική δύναμη Το Κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 07.10.2022, 10:05 Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων επιβεβαίωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έλαβαν επιστολή από την τουρκοκυπριακή πλευρά, σύμφωνα με την οποία ζητείται η σύναψη συμφωνίας του ψευδοκράτους με τα Ηνωμένα Έθνη για την ειρηνευτική δύναμη (UNFICYP). Όπως είπε, «θέματα που σχετίζονται με τη συνεργασία με την UNFICYP αποτελούν μέρος του τακτικού και συνεχούς διαλόγου μας με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι λάβαμε επιστολή από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Η αποστολή συνεχίζει να συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές». Νωρίτερα εντός της εβδομάδας, κληθείς να σχολιάσει την επιστολή, ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής είχε δηλώσει από τη Νέα Υόρκη ότι συζήτησε το θέμα σε συνάντηση που είχε με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα αρμόδιο για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν Πιερ Λακρουά. «Είχα την ευκαιρία στη συνάντηση με τον κ. Λακρουά να εγείρω το θέμα της απαράδεκτης κατάθεσης εγγράφου, κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να συμβεί γιατί μιλούμε για ένα ψευδοκράτος, ένα κράτος ανύπαρκτο και βεβαίως η ειρηνευτική δύναμη είμαι βέβαιος ότι ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο αίτημα». Από την πλευρά του το Κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη, από την οποία αναμένει τη δέουσα αντίδραση, σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον τουρκοκυπριακό τύπο αναφορικά με το διαφαινόμενο τελεσίγραφο του ψευδοκράτους προς την UNFICYP. Σε σχέση με το θέμα το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου διευκρινίζει ότι η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο καθορίζεται από τα σχετικά με την Κύπρο Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε αυτά η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δίνει τη συγκατάθεση της για την ανάπτυξη και παρουσία της Ειρηνευτικής Δύναμης στο έδαφος της. Ειδήσεις σήμερα: Παράθυρο συνάντησης Μπάιντεν με Πούτιν στη σκιά της Χερσώνας – Ανοιχτή η ανακατάληψη της Κριμαίας Εκνευρισμός Ερντογάν μετά τη σκληρή απάντηση Μητσοτάκη για την κυριαρχία των νησιών Βρετανία: Γυναίκα επανενώθηκε μέσω Facebook με την οικογένειά της… 50 χρόνια μετά Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 07.10.2022, 10:05 BEST OF NETWORK 07.10.2022, 12:08 07.10.2022, 11:46 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 09:50

