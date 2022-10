Μηταράκης: Πρόβλημα η εμπρηστική ρητορική της Τουρκίας – Εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, για ακόμη μια φορά τόνισε πως η Τουρκία ακολουθεί τον δρόμο της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού Με τον ΑναπληρωτήΠρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών της Τσεχίας, Βιτ Ρακουσάν, συναντήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο οποίος για πολλοστή φορά σχολίασε την εμπρηστική, όπως την χαρακτήρισε, ρητορική της Τουρκίας. Ο κύριος Μηταράκης ανέφερε χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, καλώντας παράλληλα την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει άμεσα μέτρα καθώς η Τουρκία δεν τηρεί τις δεσμεύεις της, κόντρα σε όσα είχε συμφωνήσει το 2016 στην Κοινή Δήλωση. Αναλυτικά η τοποθέτηση του υπουργού Mετανάστευσης και Ασύλου: «Υπό τη σκιά των πολύνεκρων χθεσινών συμβάντων στο Αιγαίο, μοιράστηκα με τον κ. Υπουργό την ανησυχία και το προβληματισμό που μας προκαλεί η μη τήρηση των συμφωνηθέντων από πλευράς Τουρκίας, στην Κοινή Δήλωση του 2016. Προβληματίζει συνολικά την Ευρώπη, η εμπρηστική ρητορική της Τουρκίας και οι πρακτικές εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος. Έχει έρθει η ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συλλογικά και συντονισμένα να απαιτήσει από την Τουρκία να ελέγξει τα σύνορά της, όπως ακριβώς προτάσσει το Διεθνές Δίκαιο. Έχει έρθει η ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συλλογικά και συντονισμένα να απαιτήσει από την Τουρκία να ελέγξει τα σύνορά της, όπως ακριβώς προτάσσει το Διεθνές Δίκαιο. Να αποτρέψει τις παράνομες αναχωρήσεις από το έδαφός, να καταπολεμήσει τα δίκτυα παράνομων διακινητών και να επανεκκινήσει τις επιστροφές. Εν ολίγοις να τηρήσει, επιτέλους, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει από το 2016 έναντι της ΕΕ». «Ευχαριστούμε την Ελλάδα που φυλάσσεται τα σύνορα» Από την πλευρά του, ο Τσέχος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εσωτερικών, Βιτ Ρακουσάν, ευχαρίστησε την Ελλάδα για την προστασία των Ευρωπαϊκών συνόρων, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κεντρική Ευρώπη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Ευχαριστούμε την Ελλάδα για την προστασία των συνόρων, θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω βήματα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό Αυτά θα τα συζητήσουμε στην MED 5. Που ξεκινάει αύριο. Η Τσεχία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς έχουμε υποδεχτεί δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες». Να σημειωθεί πως ο Βιτ Ρακουσάν θα παρευρεθεί στη σύνοδο MED 5 ως Επικεφαλής Εσωτερικών Υποθέσεων επ’αφορμής της τσεχικής προεδρίας. Ειδήσεις σήμερα: Επίθεση στη Νίκαια: «Τη μαχαίρωσα γιατί δεν ήταν καλή γυναίκα», ισχυρίστηκε ο σύζυγοςΈνοχα μυστικά στο παλάτι της Δανίας: Είναι ο πρίγκιπας Ιωακείμ ερωτευμένος με τη νύφη του;«Αμφιφυλόφιλο είδωλο» – O Μικ Τζάγκερ είχε σχέση και με μέλη των Rolling Stones BEST OF NETWORK 07.10.2022, 10:00 06.10.2022, 14:06 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 09:50

