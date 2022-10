Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο στην Πράγα: Δεν θα αφήσουμε καμία πρόκληση αναπάντητη

Διαμορφώνεται κοινός τόπος στο Συμβούλιο ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή δραστική παρέμβαση για να πέσουν οι τιμές στο φυσικό αέριο δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί στο επόμενο Συμβούλιο και αφού γίνει η σχετική επεξεργασία σε επίπεδο υπουργών να αποφασίσουμε μια τέτοια παρέμβαση. Όπως είπε ο πρωθυπουργός: «Χαίρομαι γιατί μετά από επιμονή προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των ειδικών που μας συμβουλεύουν οι προτάσεις αυτές έχουν πια ωριμάσει έστω και με καθυστέρηση. Έστω και αργά η Ευρώπη πρέπει να κάνει το σωστό, ενωμένοι να αξιοποιήσει την μεγάλη δύναμη που έχει ως ευρωπαΐκή οικογένεια να κατεβάσει τις τιμές του φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλειας εφοδιασμού». Για τα ελληνοτουρκικά και τον Ταγίπ Ερντογάν Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και συγκεκριμένα στον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν. «Δεν έχω πολλά να προσθέσω, δεν πρόκειται να μιλήσω για λογαριασμό του Τούρκου προέδρου, θα επαναλάβω αυτό που είπα το πρωί ότι η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να αφήσουμε καμιά πρόκληση να περάσει αναπάντητη. Πιστεύω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα είδαν αυτό τον διάλογο, έβγαλα τα συμπεράσματά τους. Από αυτή την πλευρά θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων, η οποία έγινε μπροστά τους ομολόγους μου στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, αλλά και μπροστά στους ηγέτες συμμετέχουν σε αυτό το καινούργιο και επιτυχημένο πείραμα της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας». Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnfpm3y6w83d) Σε άλλη ερώτηση, αναφερόμενος στον Ερντογάν, σημείωσε χαρακτηριστικά:«Ο Τούρκος πρόεδρος δεν είναι συνηθισμένος να του απαντά κανείς στις απόψεις που διατυπώνει. Έτσι δουλεύουμε, όμως, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θέλω να πιστεύω πως αυτό το, ας μην το πούμε επεισόδιο ας το πούμε ανταλλαγή απόψεων, να λειτουργήσει θετικά. Να υπάρξει μια αποκλιμάκωση εντάσεων, να καθίσουμε να συζητήσουμε, να οικοδομήσουμε εκ νέου μέτρα εμπιστοσύνης αλλά κυρίως να μπορέσουμε να κάτσουμε στο τραπέζι για το θέμα που μας απασχολεί και δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο», απάντησε σε ανάλογη ερώτηση. «Επειδή, εξ όσων μπόρεσα να ακούσω από την μετάφραση, ήταν αμφίσημη θα πάρω την καλή ερμηνεία και θα πω ότι όχι, δεν ήταν απειλή κατά της Ελλάδος. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορούμε να Συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Θα σε κρατήσω μία άλλη τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν έχει καμία βλέψη ως προς την εθνική κυριαρχία καμιάς άλλης χώρας. Συγκρατώ αυτή την τοποθέτηση ως ένα σχόλιο στην θετική κατεύθυνση. Ελπίζω μόνο να έχει και συνέχεια και να σταματήσει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη ρητορική αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας όσον αφορά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. «Ό,τι είχα να πω στον Ερντογάν του το είπα κατά πρόσωπο» Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε Ευρωπαίους ηγέτες ανάμεσα στους οποίους η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας, περιέγραψε την αντίδρασή του στα λεγόμενα του Τούρκου προέδρου. «Σηκώθηκα όρθιος και του είπα πως ό,τι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο» είπε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωθυπουργός περιγράφοντας τι συνέβη το βράδυ της Πέμπτης. Την απάντηση Μητσοτάκη προκάλεσαν οι αναφορές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τέλος της παρέμβασής του στο δείπνο όταν και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι αυτή που ανεβάζει την ένταση και προκαλεί. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε, τότε, άμεσα τον λόγο και απάντησε ευθέως στον Τούρκο πρόεδρο ότι πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών και ότι αντί να προκαλεί εντάσεις, θα πρέπει να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο χωρίς εντάσεις και ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι υπεύθυνοι ηγέτες. Η δήλωση που έκανε προσερχόμενος στη Σύνοδο Νωρίτερα, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της άτυπης Συνόδου Κορυφής των 27 της ΕΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απάντηση που έδωσε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Πέμπτης στην Σύνοδο της Πράγας όταν προκλήθηκε. Όπως τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά πάντα με αυτοπεποίθηση όταν προκαλείται» προσθέτοντας πως «είχα την ευκαιρία ενώπιων των ηγετών να επαναλάβω αυτά που είπα και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». «Δεν νοείται να κατηγορείται η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο όταν η Τουρκία θέτει ακόμα και ζητήματα κυριαρχίας των νησιών» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι «είναι αδύνατον να υπάρξει εκτόνωση όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnfkhn0o38u1) Παρόλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα δεν κλείνει την πόρτα του διαλόγου» τονίζοντας ότι «έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχουμε με το μέρος μας το διεθνές δίκαιο». Όπως εξάλλου εξήγησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, όσα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης στο δείπνο των ηγετών στη Σύνοδο της Πράγας «ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αντιληφθούν, ακόμα και συνάδελφοί μου που δεν γνωρίζουν αρκετά για το θέμα, ποιος είναι αυτός που προκαλεί και υψώνει τους τόνους και ποια χώρα υπερασπίζεται με αυτοπεποίθηση τα δικαιώματά της».

