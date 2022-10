Μητσοτάκης μετά τη σύνοδο της Πράγας: Ίσως ο κ. Ερντογάν δεν έχει συνηθίσει να του απαντούν, αλλά έτσι λειτουργεί η ΕΕ

Your browser does not support the audio element.

«Μπορούμε να λάβουμε απόφαση για το φυσικό αέριο στην επόμενη Σύνοδο», δήλωσε ο πρωθυπουργός – «Ελπίζω η Τουρκία να μην ξεπεράσει το όριο και να χρειαστεί να αποφασιστούν κυρώσεις» – «Η δήλωση Ερντογάν δεν ήταν απειλή κατά της Ελλάδας. Θα συγκρατήσω ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις για εδάφη άλλων κρατών»