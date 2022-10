Νέα «επίθεση» Ερντογάν σε Μητσοτάκη: «Δεν ξέρει το πρωτόκολλο – Δεν θα πέσω στο επίπεδό του» Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Πράγα Τη στιγμή έντασης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη διάρκεια του δείπνου των ηγετών στην Πράγα, περιέγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν σε δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής. Και φυσικά δεν μπόρεσε να κρύψει ξανά την ενόχλησή του. «Ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τους κανόνες του πρωτοκόλλου. Αν και η ομιλία του δεν ήταν στο πρόγραμμα, ολοκλήρωσα την ομιλία μου και πέρασα στο τραπέζι μου» είπε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος στη διάρκεια του λόγου του στην Πράγα κατηγόρησε ξανά την Αθήνα πως αυξάνει την ένταση στην περιοχή με προκλητικές ενέργειες… «Δεν ξέρω πώς πήρε την άδεια, προσπάθησε να μιλήσει για εμένα. Τι θα έπρεπε να κάνω; Να απαντήσω στην απάντησή του; Θα πέσει ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας σ’ αυτό το επίπεδο;» πρόσθεσε ο Ερντογάν. Μητσοτάκης: Οι ηγέτες είδαν από τον διάλογο με τον Ερντογάν ποιος προκαλεί Στην απάντηση που έδωσε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Πέμπτης στην Σύνοδο της Πράγας όταν προκλήθηκε αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση της άτυπης Συνόδου Κορυφής των 27 της ΕΕ την Παρασκευή. Όπως τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά πάντα με αυτοπεποίθηση όταν προκαλείται» προσθέτοντας πως «είχα την ευκαιρία ενώπιων των ηγετών να επαναλάβω αυτά που είπα και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». «Δεν νοείται να κατηγορείται η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο όταν η Τουρκία θέτει ακόμα και ζητήματα κυριαρχίας των νησιών» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι «είναι αδύνατον να υπάρξει εκτόνωση όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική». Παρόλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα δεν κλείνει την πόρτα του διαλόγου» τονίζοντας ότι «έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχουμε με το μέρος μας το διεθνές δίκαιο». Όπως εξάλλου εξήγησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, όσα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης στο δείπνο των ηγετών στη Σύνοδο της Πράγας «ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αντιληφθούν, ακόμα και συνάδελφοί μου που δεν γνωρίζουν αρκετά για το θέμα, ποιος είναι αυτός που προκαλεί και υψώνει τους τόνους και ποια χώρα υπερασπίζεται με αυτοπεποίθηση τα δικαιώματά της». Ειδήσεις σήμερα: Οργή για βίντεο που δείχνει υπαλλήλους παιδικού σταθμού να «βασανίζουν» νήπια με τρομακτική μάσκα «Μαύρα» γενέθλια για τον Πούτιν – Πώς η Ουκρανία του χάλασε τη γιορτή Κατέθεσε η Θάλεια Ματίκα στη δίκη Φιλιππίδη – Τι είπε για την πρώτη καταγγέλλουσα και τον κατηγορούμενο BEST OF NETWORK 07.10.2022, 12:44 07.10.2022, 14:31 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 09:50

