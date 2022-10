Πράγα: Δεν βγαίνουν από τον «πάγο» οι συζητήσεις για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ – «Δεν είναι ώρα για κάτι τέτοιο» O Ερντογάν είχε συνάντηση με τον Τσέχο πρωθυπουργό και την πρόεδρο της Κομισιόν – Σε αυτήν θέλησε να συζητήσει το «ξεπάγωμα» της ένταξης της Τουρκίας και την επανέναρξη των ευρωτουρκικών σχέσεων Εμφανές ήταν, στην Πράγα, το κλίμα απομόνωσης σε βάρος της Άγκυρας από τη Δύση μετά τις διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις που προκάλεσαν την καταδίκη των κρατών-μελών της ΕΕ. Μετά τη Σύνοδο για την Ενέργεια, έγινε γνωστό ότι τα σχέδια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνουν στον «πάγο», λόγω των ενστάσεων από Κομισιόν και Τσεχία. O Ερντογάν είχε συνάντηση με τον Τσέχο πρωθυπουργό, Πετρ Φιάλα, και την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε αυτήν θέλησε, σύμφωνα με το Mega, να συζητήσει το «ξεπάγωμα» της ένταξης της Τουρκίας και την επανέναρξη των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η απάντηση που πήρε ήταν ότι δεν είναι η ώρα να συζητηθεί κάτι τέτοιο. Παράλληλα, η τσεχική προεδρία της ΕΕ είναι έντονα ενοχλημένη με την στάση της Τουρκίας πριν από τη Σύνοδο. Συγκεκριμένα, η τουρκική κυβέρνηση ήθελε να έχει μεγαλύτερη αντιπροσωπεία συγκριτικά με τις άλλες χώρες και η διοργανώτρια του συνεδρίου ζήτησε από την Άγκυρα να σεβαστεί τους κανόνες που ισχύουν για όλους. Όμως η Τουρκία επέμεινε, με τον Τούρκο πρέσβη στην Τσεχία να εκβιάζει ότι σε περίπτωση που δεν επιτρεπόταν στην Τουρκία να φέρει τον αριθμό των ατόμων που ήθελε, τότε δε θα πήγαινε καν ο Ερντογάν. Να σημειωθεί ότι διπλωματική πηγή ανέφερε στο MEGA ότι ο Ερντογάν ήθελε να τύχει υποδοχής «σούπερ σταρ» λόγω του ρόλου της Τουρκίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο αυτό που κατάφερε ήταν να εξοργίσει τους Ευρωπαίους. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο στην Πράγα: Δεν θα αφήσουμε καμία πρόκληση αναπάντητη Πόλεμος στην Ουκρανία – Άμεση ανάλυση της Bild: Τα τρία μέτωπα που θα χτυπήσει το ΝΑΤΟ εάν ο Πούτιν χρησιμοποιήσει πυρηνικά Ιράν: Νέος θάνατος 16χρονης διαδηλώτριας – «Αυτοκτόνησε πέφτοντας από ταράτσα» λένε οι Αρχές BEST OF NETWORK 07.10.2022, 16:59 07.10.2022, 16:54 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 20:48 07.10.2022, 20:51 07.10.2022, 16:30

