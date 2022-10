Πράγα: Με τον ομόλογό του στη Βόρεια Μακεδονία συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Τι συζήτησαν Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των πρωθυπουργών των δύο χωρών το τελευταίο διάστημα Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στην Πράγα με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, στο περιθώριο των εργασιών της πρώτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην Πράγα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των πρωθυπουργών των δύο χωρών το τελευταίο διάστημα, μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε στην Αθήνα ο κ. Κοβάτσεφσκι, στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν και συναντήθηκε με τον κ.Μητσοτάκη, κατά την οποία συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, η αδιάκοπη παροχή λιγνίτη και άνθρακα προς τη Βόρεια Μακεδονία, από ορυχεία στην Ελλάδα. «Κατά τη συνάντηση στην Πράγα, οι δύο πρωθυπουργοί τόνισαν για άλλη μια φορά τη σημασία της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, για τον οποία συμφώνησαν ότι έχει μεγάλες δυνατότητες, αν ληφθούν υπόψη τα κοινά έργα για την κατασκευή του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και η διασύνδεση φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Τα κοινά ενεργειακά έργα είναι σημαντικά για τη Βόρεια Μακεδονία, ως νέες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου για μια πιο οικολογική και φθηνότερη ενέργεια, αλλά και της δυνατότητας να γίνει η χώρα περιφερειακό κέντρο περαιτέρω διέλευσης και διανομής φυσικού αερίου στις χώρες της περιοχής» αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας. Ειδήσεις σήμερα: Πράγα – Times: Ποιος θέλει να καθίσει με τον άξεστο Ερντογάν; Κανείς… Αίγινα: Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του ξενοδόχου Άμεση ανάλυση Bild: Γιατί οι Ρώσοι στρατιώτες δεν μπορούν πια ούτε να υποχωρήσουν BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 22:15 06.10.2022, 22:17 06.10.2022, 18:51

