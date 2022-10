Πράγα – Μητσοτάκης προς Ερντογάν στο δείπνο των ηγετών: Σταμάτα να αμφισβητείς την κυριαρχία των νησιών Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προκαλεί – Μητσοτάκης: Σταμάτα την ακραία ρητορική – «Μέσα στο χρόνο ελπιζουμε να βρούμε ευκαιρία να συνομιλήσουμε» είπε κατόπιν ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους, επανέλαβε ωστόσο το «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά νύχτα» Λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημειώθηκε στο δείπνο των ηγετών στην άτυπη Σύνοδο στην Πράγα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Ταγίπ Ερντογάν πήρε τον λόγο στο δείπνο των ηγετών και στο τέλος της παρέμβασής του κατηγόρησε απρόκλητα την Ελλάδα ότι ανεβάζει την ένταση και ότι προκαλεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον λόγο αμέσως και του απάντησε ευθέως ότι πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών. Του είπε ακόμη ότι, αντί να προκαλεί εντάσεις, θα πρέπει να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο χωρίς εντάσεις και ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι υπεύθυνοι ηγέτες. Ακόμη, ο Ερντογάν, μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους, είπε ότι πολλές χώρες, στη Σύνοδο της Πράγας, είπαν ότι περιμένουν βήμα από την Τουρκία για την επανεκκίνηση του διαλόγου με την Ελλάδα. «Στο δείπνο είχα την ομιλία μου, την ολοκλήρωσα. Ο κύριος (σ.σ. ο Κυριάκος Μητσοτάκης) φαίνεται πως ενοχλήθηκε πολύ από την ομιλία μου κι επειδή ενοχλήθηκε και παρόλο που δεν αρμόζει στο πνεύμα του δείπνου, πήρε τον λόγο. Δεν ξέρω από ποιον πήρε την άδεια, ίσως από τον πρόεδρο. Κι εκεί μας απάντησε. Θεώρησε πως εμείς μιλήσαμε βαριά. Αλλά δεν είναι έτσι. Οι ίδιοι δεν είναι εκεί που πρέπει» υποστήριξε προκλητικά. Και συνέχισε, στο ίδιο μήκος κύματος: «Ξέρετε, η πολιτική τους βασίζεται πάνω στο ψέμα, δεν υπάρχει εντιμότητα. Όταν λέμε να συναντηθούμε όλες οι παράκτιες χώρες, δεν έρχονται. Βάζουν πολλές χώρες ως ενδιάμεσους» (σ.σ. «καρφί» για τις ΗΠΑ). «Δεν έχουμε επί του παρόντος τίποτα να πούμε με την Ελλάδα» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος, άφησε ωστόσο ένα «παράθυρο» ανοιχτό: «Το αφήνουμε στο χρόνο και μέσα στο χρόνο ελπιζουμε να βρούμε κάποια ευκαιρία να συνομιλήσουμε». Erdogan, after EPC meeting, on Greek provocations:- I delivered speech during meeting, Greek counterpart was uneasy with it- He said we’re using harsh language although we did not- Now, we’ve nothing to talk about with Greece, they’re expecting other countries to get involved pic.twitter.com/s1yI78jAFO— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2022 Επίσης, στη συνέντευξη Τύπου, έγινε ο εξής διάλογος του Ερντογάν με Ελληνίδα δημοσιογράφο: – Τι εννοείτε, λέγοντας θα έρθετε νύχτα; Είναι αυτό απειλή πολέμου προς την Ελλάδα; – Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όποια χώρα μας απειλεί, η απάντηση μας είναι: «Ξαφνικά, μπορούμε να έρθουμε τη νύχτα». Θα πρέπει να το ξέρουν αυτό. Αφού εσείς έτσι το καταλάβατε, άρα κι εκείνοι το κατάλαβαν. Η συνάντηση Μακρόν – Ερντογάν και ο «πάγος» με Μητσοτάκη Νωρίτερα, ανησυχία για τις εξελίξεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πηγές του Ελιζέ, κατά τη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της Συνόδου στην Πράγα. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε στον Τούρκο ομόλογό του ότι ανησυχεί για τις εξελίξεις και την αυξανόμενη ένταση στη ΝΑ Μεσόγειο και τόνισε ότι τα δύο μέρη (Ελλάδα και Τουρκία) θα πρέπει να επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε από τον Ερντογάν να καθίσει μαζί με τον κ. Μητσοτάκη στο τραπέζι της Συνόδου. Τον κάλεσε, επίσης, κατά πληροφορίες, να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπενθύμισε, δε, πόσο σημαντικές είναι οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, ζητώντας να μην επιτρέπεται η παράκαμψή τους. Κατά την άφιξη, δε, στη Σύνοδο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν… έσπασε τον πάγο με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Χαρακτηριστικό του «παγωμένου» κλίματος είναι πως και στην… οικογενειακή φωτογραφία της άτυπης Συνόδου της Πράγας, ήταν μεγάλη η απόσταση μεταξύ τους. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε κοντά στη Βρετανίδα πρωθυπουργό Λιζ Τρας και μακριά από τον Ερντογάν, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε στο κέντρο προς τα δεξιά και τέσσερις θέσεις δίπλα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Οι δύο ηγέτες δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, μολονότι κάποια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος πέρασε μπροστά από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ειδήσεις σήμερα: Πράγα – Times: Ποιος θέλει να καθίσει με τον άξεστο Ερντογάν; Κανείς… Αίγινα: Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του ξενοδόχου Άμεση ανάλυση Bild: Γιατί οι Ρώσοι στρατιώτες δεν μπορούν πια ούτε να υποχωρήσουν BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 22:15 06.10.2022, 22:17 06.10.2022, 18:51

