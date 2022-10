Πράγα: Το φιλί Μακρόν – Τρας και τα… νευράκια του Ερντογάν με την Ελλάδα σχολιάζει το Politico Παρασκήνια από την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας – Ο ξαφνικός έρωτας Βρετανίας – Γαλλίας – «Ο όλο και πιο αυταρχικός Ερντογάν έβρισε την Ελλάδα» γράφει το Politico – Το μενού περιελάμβανε λαβράκι, ελάφι και παγωτό με μαρέγκα Μίνα Αγγελίνη 07.10.2022, 13:12 Ανταλλάσσοντας… φιλιά στην Πράγα, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής που ολοκληρώνεται σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Λιζ Τρας έδωσαν την εικόνα ότι οι πρώην εχθροί έγιναν φίλοι. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την Ελλάδα, αναφέρει το «Politico», σχολιάζοντας το γενικότερο κλίμα της συνόδου. «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα έκανε πρεμιέρα χθες στην Πράγα με τους 44 ηγέτες, τους 27 της ΕΕ και ακόμη 17 γείτονές τους, να κάθονται για πρώτη φορά όλοι μαζί και να συζητούν για φλέγοντα θέματα, με κυρίαρχο ένα: Πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν έχοντας απέναντι τον Πούτιν». Σε κείμενο με τον τίτλο «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ενθουσιασμένοι με το νέο φόρουμ αρκεί να παραβλέψουν την παρατεταμένη ένταση», ο ιστότοπος αναφέρεται σε όλα όσα συνέβησαν χθες, στις συζητήσεις, αλλά και στα νευράκια του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επανέλαβε για μια ακόμη φορά τα γνωστά του fake news και νταηλίκια κατά της Ελλάδας. «Ο όλο και πιο αυταρχικός Ερντογάν έβρισε την Ελλάδα» «Ένας σημαντικός άγνωστος παράγοντας που δεν ήταν γνωστός στη χθεσινή συνάντηση ήταν το πώς θα συμπεριφερόταν ο όλο και πιο αυταρχικός Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο ηγέτης της Τουρκίας -μέλους του ΝΑΤΟ- έγινε δεκτός με μακροσκελείς χειραψίες και θερμά λόγια καθώς κυκλοφορούσε στην αρχή μιας στρογγυλής τράπεζας για την ειρήνη και την ασφάλεια. Αλλά η φιλικότητα σύντομα κατέληξε σε οξύτητα, όταν ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποίησε την ομιλία του στην τελευταία συνεδρίαση για να βρίσει την Ελλάδα. Γρήγορα διαδόθηκαν φήμες ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αποχωρήσει, αλλά αυτές αποδείχθηκαν αβάσιμες. Παρόλα αυτά, και οι δύο ηγέτες καταφέρθηκαν αργότερα εναντίον του άλλου σε συνεντεύξεις Τύπου, αποκαλύπτοντας το χάσμα που παραμένει μεταξύ των δύο συμμάχων», επισημαίνει το Politico. «Οι ηγέτες βγήκαν από το μεγαλοπρεπές περιβάλλον του Κάστρου της Πράγας το βράδυ της Πέμπτης, μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση του νεότερου διπλωματικού φόρουμ της Ευρώπης – την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα. Η προοπτική μιας ακόμη συνάντησης – αυτή τη φορά με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 Ευρωπαίων ηγετών – είχε προκαλέσει δυσπιστία, αλλά υπήρχαν πολλά που έκαναν τους ηγέτες να αισθάνονται αισιόδοξοι», προσθέτει. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν Ο ξαφνικός «έρωτας» Λιζ Τρας – Εμανουέλ Μακρόν «Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν πράγματι «φίλος» και όχι «εχθρός», προτού ο Μακρόν ανταποδώσει το κομπλιμέντο με το παραπάνω. Οι ηγέτες από το εμπόλεμο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι για να μιλήσουν για ειρήνη – δύο φορές. Ο ηγέτες έφαγαν λαβράκι, ελάφι και παγωτό με μαρέγκα, μασκαρπόνε και “κουλί από κόκκινα φρούτα”». Κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, η συντηρητική πρωθυπουργός της γηραιάς αλβιώνας υποστήριξε ότι ένοικος των Ηλυσίων είναι φίλος της Βρετανίας. Λίγους μήνες νωρίτερα τον είχε επικρίνει δριμύτατα για την στάση της κυβέρνησης των Παρισίων για μία σειρά διαφόρων θεμάτων. «Κύρια ατραξιόν η δοκιμαζόμενη Βρετανίδα πρωθυπουργός» «Η άλλη κύρια ατραξιόν της Πέμπτης ήταν η δοκιμαζόμενη Βρετανίδα πρωθυπουργός Τρας, η οποία ανακάλυψε εκ νέου την προσήλωσή της στην Ευρώπη μετά από τις πρώτες της εβδομάδες ως ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου», σχολιάζει το Politico. Μακρόν και Τρας σηματοδότησαν ένα νέο στάδιο στις σχέσεις τους, συμφωνώντας να διοργανώσουν μια γαλλοβρετανική σύνοδο κορυφής το επόμενο έτος και να αυξήσουν τη συνεργασία τους σε θέματα μετανάστευσης και μη στρατιωτικής πυρηνικής ενέργειας. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας σε πηγαδάκι με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι Ο Μακρόν μάλιστα επαίνεσε την Τρας στην τελευταία συνέντευξη Τύπου. «Νομίζω ότι πρόκειται για πολύ καλά νέα και για μια πολύ καλή επιλογή που έκανε. Μοιραζόμαστε την ίδια ήπειρο, ελπίζω ότι αυτή είναι η αρχή της επόμενης ημέρας», δήλωσε ο Μακρόν, πρωτοβουλία του οποίου ήταν και αυτό το φόρουμ. «Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον πρόεδρο Μακρόν και τη γαλλική κυβέρνηση και αυτό για το οποίο συζητάμε είναι πώς το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία μπορούν να συνεργαστούν πιο στενά για την κατασκευή περισσότερων πυρηνικών σταθμών και για να διασφαλίσουν ότι και οι δύο χώρες έχουν ενεργειακή ασφάλεια στο μέλλον», δήλωσε η Βρετανίδα πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους. «Ο ηγέτης της Γαλλίας είναι φίλος μας,», πρόσθεσε. Έσπευσε ακόμη να επισημάνει ότι Γαλλία και Βρετανία κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος για την πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό άντρα του Κρεμλίνου. «Είμαστε και οι δύο πολύ ξεκάθαροι ότι ο εχθρός είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος μέσω του φρικτού πολέμου του στην Ουκρανία απείλησε την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Ευρώπη και ανέβασε τις τιμές της ενέργειας», διευκρίνισε η Τρας. «Η Βρετανία είναι νησί και δεν μετακινήθηκε από τη γηραιά ήπειρο» Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την χαρά του που η Λιζ Τρας βρίσκεται στην Πράγα μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. «Είναι πολύ καλό που έχουμε τη Λιζ Τρας στην Πράγα», τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη Τύπου. «Η Βρετανία είναι ένα νησί και δεν μετακινήθηκε από τη γηραιά ήπειρο», είπε ο Μακρόν για τη Βρετανία μετά το Brexit. «Ελπίζω πραγματικά αυτή να είναι η αρχή της επόμενης μέρας». Οι δύο ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση συμφωνώντας να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, να συνεργαστούν για την ενεργειακή στρατηγική, την παράνομη μετανάστευση και άλλα θέματα. Επιπλέον, αποφάσισαν επίσης να πραγματοποιήσουν την επόμενη Σύνοδο Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου -Γαλλίας στο Παρίσι το 2023. Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Αύγουστο, η Τρας ερωτηθείσα στο συνέδριο των Τόρις για το αν ο Εμανουέλ Μακρόν είναι φίλος ή εχθρός;», απάντησε: «Αν γίνω πρωθυπουργός θα τον κρίνω με πράξεις και όχι με λόγια». Οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν επιδεινωθεί μετά το Brexit και τις επιπτώσεις του, όπως και για άλλα ζητήματα : τα αλιευτικά δικαιώματα και τους μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη με μικρά σκάφη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ Πού θα γίνουν τα επόμενα φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας; Χθες καταρτίστηκε επίσης ένα σχέδιο για τις επόμενες συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με τη Μολδαβία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να επιλέγονται για να φιλοξενήσουν τις Συνόδους. Η μεταφορά του φόρουμ στη Μολδαβία, μια υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, είναι «ένα σημάδι υποστήριξης που εκτιμούμε ιδιαίτερα», δήλωσε η Maia Sandu, πρόεδρος της χώρας. «Το να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανθεκτική πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια». Σε ότι αφορά στις εντάσεις στο κάστρο της Πράγας, το Politico επισημαίνει: «Πίσω από την πρόθυμη όψη, ωστόσο, οι εντάσεις και οι διαμάχες αναβλύζουν κάτω από την επιφάνεια. Διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης της Ευρώπης προέκυπταν συνεχώς. Τουλάχιστον δύο αντίπαλες χώρες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον αμοιβαίο θυμό τους κατά τη διάρκεια της συνόδου. Και ένα τουλάχιστον μεγάλο ερώτημα αιωρείται : Μπορεί αυτή η ευρύτερη κοινότητα των Ευρωπαίων ηγετών -μια ιδέα που διατυμπανίζεται με διάφορους τρόπους εδώ και δεκαετίες, αλλά πάντα αποτυγχάνει- να ξεκινήσει πραγματικά και να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα; Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας είναι να εστιάσει την προσοχή και να υπενθυμίσει στους συμμάχους τι τους συνδέει καθώς μαίνεται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, ήδη πολλοί διερωτώνται για το νόημα – και το κόστος – μιας ακόμη συνόδου κορυφής υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτικών και αξιωματούχων, όταν ήδη υπάρχουν φόρουμ όπως η G7 και η G20. Παρόλα αυτά, υπήρχαν σίγουρα σημεία επιτυχίας, επισημαίνει το Politico. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Πασινιάν και ο μεγαλύτερος εχθρός του, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίγιεφ κάθισαν δίπλα δίπλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων κατά μήκος των συνόρων τους. Σε μια ένδειξη ότι παρά τα σκληρά βλέμματα γύρω από το τραπέζι η συνάντηση ήταν επιτυχής, ο Αλίγιεφ και ο Πασινιάν συμφώνησαν για μια δεύτερη συνάντηση το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο». Ειδήσεις σήμερα: Ένα νέο κύμα κορωνοϊού διαφαίνεται στην Ευρώπη – Ψευδής αίσθηση ασφάλειας «Ο δολοφόνος ήταν σε ψύχραιμη κατάσταση, αγκάλιασε τον Παύλο και τον μαχαίρωσε» κατέθεσε η Μάγδα Φύσσα Μητσοτάκης από Πράγα: Οι ηγέτες είδαν από τον διάλογο με τον Ερντογάν ποιος προκαλεί Μίνα Αγγελίνη 07.10.2022, 13:12 BEST OF NETWORK 07.10.2022, 16:59 07.10.2022, 16:54 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )