Στον βρόντο οι προκλήσεις Ερντογάν στην Πράγα – «Δεν βρήκε ευήκοα ώτα» – Δείτε live Πώς αξιολογούν κυβερνητικές πηγές το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού – Οι συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη 07.10.2022, 10:36 UPD: 07.10.2022, 10:54 5 ΣΧΟΛΙΑ Στην απάντηση που έδωσε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Πέμπτης στην Σύνοδο της Πράγας όταν προκλήθηκε αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Όπως τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός «η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά πάντα με αυτοπεποίθηση όταν προκαλείται» προσθέτοντας πως «είχα την ευκαιρία ενώπιων των ηγετών να επαναλάβω αυτά που είπα και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». «Δεν νοείται να κατηγορείται η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Αιγάιο όταν η Τουρκία θέτει ακόμα και ζητήματα κυρίαρχίας των νησιών» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποόος τόνισε ότι «είναι αδυάτνν να υπάρξει εκτόνωση όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική». Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήλθε στην Πράγα και δεν βρήκε ευήκοα ώτα στις αιτιάσεις του, ούτε στο πάνελ για την ασφάλεια, που συμμετείχε, ούτε και στις διμερείς επαφές, που είχε καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ελληνική πλευρά. Το κλίμα που εισέπραξε από τους συνομιλητές του ήταν η σύσταση να σταματήσει τη συγκεκριμένη τακτική και να ακολουθήσει τον δρόμο του διαλόγου επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Δείτε live την είσοδο των ηγετών στην άτυπη Σύνοδο των 27 Ευρωπαίων ηγετών στην Πράγα Ήταν σε γνώση της ελληνικής αποστολής πως είχε ζητήσει να πάρει τον λόγο κατά την διάρκεια του δείπνου. Κατά την παρέμβαση του εμφανίστηκε αρνητικός ως προς τους χειρισμούς της ΕΕ έναντι της Τουρκίας και ως μη είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις επετέθη κατά της Ελλάδος. Στην οικογενειακή φωτογραφία της άτυπης Συνόδου της Πράγας ήταν μεγάλη η απόσταση μεταξύ των δύο ηγετών Από την ελληνική κυβέρνηση επισημαίνεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει άφωνος και να αφήσει αναπάντητα τα όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Κατά την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως αιφνιδίασε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που έχει συνηθίσει σε μονολόγους, κάτι -που σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα- αποτυπώθηκε και στο «αλλοπρόσαλλο» της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αργότερα, κατά τη διάρκεια της οποίας σε άλλα σημεία απειλούσε πως «θα έλθουμε νύχτα» και σε άλλα έλεγε πως δεν αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που δεν προσέρχεται στον διάλογο. Τα ίδια πρόσωπα προϊδεάζουν πως ο πρωθυπουργός θα δώσει απαντήσεις σε δήλωσή του προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο των 27 Ευρωπαίων ηγετών στην Πράγα, αλλά και μετέπειτα στη συνέντευξη Τύπου. Από την ελληνική κυβέρνηση επισημαίνεται, δε, πως οι θέσεις της Ελλάδος είναι γνωστές και πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία των νησιών του ελληνικού Αιγαίου. Μέλη της ελληνικής αποστολής στην Πράγα τόνιζαν ότι «η Ελλάδα δεν προκαλεί. Αλλά όταν προκαλείται θα απαντά, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δείπνο των ηγετών. Όλοι είδαν τι διημείφθη. Ο κ. Ερντογάν έφυγε από τη Σύνοδο περισσότερο απομονωμένος από όσο ήρθε». Οι συναντήσεις του πρωθυπουργού Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Αλβανό ομόλογό του Edi Rama, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα. Κατά τη συνάντηση οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων και επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την πάγια στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συζητήθηκαν, επίσης, οι επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης στα Δυτικά Βαλκάνια και η ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το σταθερό ενδιαφέρον της Αθήνας για την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατοχύρωση των περιουσιακών της δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε επίσης στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών και τόνισε ότι η υποβολή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως έχει συμφωνηθεί, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις καλής γειτονίας, αξιοποιώντας την πλήρη δυναμική τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομες συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Dimitar Kovačevski και την Πρόεδρο του Κοσόβου, Vjosa Osmani-Sadriu. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πάγια στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με τις αιρεσιμότητες που έχει θέσει η ΕΕ. Εξετάστηκαν επίσης θέματα κοινού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και σε υποδομές που αυξάνουν τη διασυνδεσιμότητα στη Βαλκανική Χερσόνησο. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας António Costa. Συζητήθηκαν η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πορτογάλο ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Ο Πρωθυπουργός είχε ακόμη συνάντηση με τον Αρμένιο ομόλογό του Nikol Pashinyan, στο πλαίσιο εμβάθυνσης δεσμών με την φιλικά προσκείμενη Αρμενία. Κατά τη συνάντηση οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα διμερών σχέσεων και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στον Καύκασο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσαν την άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της χώρας μας στην επέκταση της συνεργασίας της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδήσεις σήμερα: Δίκη Χρυσής Αυγής: Καταθέτει σήμερα στο Εφετείο η Μάγδα Φύσσα Τέλος χρόνου για τις πρόωρες συντάξεις στο δημόσιο Βρετανία: Γυναίκα επανενώθηκε μέσω Facebook με την οικογένειά της… 50 χρόνια μετά 07.10.2022, 10:36 UPD: 07.10.2022, 10:54 5 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 07.10.2022, 10:00 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 06.10.2022, 10:30

