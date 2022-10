Τατάρ: Ίσως ανοίξουμε δημόσια και δημοτικά κτήρια στην Αμμόχωστο Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης τόνισε πως ότι ήταν πολύ σωστή η απόφασή τους να ανοίξουν την περίκλειστη περιοχή, η οποία δεν είναι πλέον μια πόλη – φάντασμα Μανώλης Καλατζής 07.10.2022, 15:06 Την επόμενη περίοδο μπορεί να ανοίξουν στο Βαρώσι (περίκλειστη Αμμόχωστο) δημόσια και δημοτικά κτίρια, επανέλαβε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, εκφράζοντας τον ισχυρισμό ότι ήταν πολύ σωστή η απόφασή τους να ανοίξουν την περίκλειστη περιοχή, η οποία δεν είναι πλέον μια πόλη – φάντασμα και πολλοί τουρίστες από την Τουρκία κι άλλες χώρες επισκέπτονται σίγουρα το Βαρώσι, όταν έρχονται στα κατεχόμενα. Σε δηλώσεις του στο τουρκικό κανάλι Ουλουσάλ, ο Ε. Τατάρ υποστήριξε ότι το ψευδοκράτος έχει κερδίσει πολλά από αυτό το άνοιγμα και οι προοπτικές του Βαρωσιού στον τουρισμό είναι μεγάλες, ενώ κι από οικονομικής άποψης το ψευδοκράτος έχει να επωφεληθεί πολλά. Η «τδβκ» (ψευδοκράτος), όπως είπε, «είναι μια πραγματικότητα». Συζητείται, συνέχισε, η αναγνώριση του ψευδοκράτους. «Απαιτείται περισσότερη διαβούλευση για την αναγνώριση. Το λέμε στη διεθνή κοινότητα με κάθε ευκαιρία ότι ο δρόμος στον οποίο βρισκόμαστε είναι ο σωστός και ότι ο τουρκοκυπριακός λαός το αξίζει μετά τις γενοκτονίες και τις διώξεις που πέρασε και δεν σταμάτησε ποτέ να αντιστέκεται. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας σε συνεργασία με την Τουρκική Δημοκρατία», υποστήριξε περαιτέρω. Για το Κυπριακό είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αποδεχθούμε να συζητήσουμε την ομοσπονδία και να γίνουμε εταίροι με τους Ελληνοκύπριους, ούτε την αποχώρηση του τουρκικού στρατού και την κατάργηση των εγγυήσεων της Τουρκίας». Επανέλαβε, επίσης, τη θέση για ύπαρξη “δύο κρατών” στο νησί και την αποδοχή της “κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος”. Ειδήσεις σήμερα: Οργή για βίντεο που δείχνει υπαλλήλους παιδικού σταθμού να «βασανίζουν» νήπια με τρομακτική μάσκα «Μαύρα» γενέθλια για τον Πούτιν – Πώς η Ουκρανία του χάλασε τη γιορτή Κατέθεσε η Θάλεια Ματίκα στη δίκη Φιλιππίδη – Τι είπε για την πρώτη καταγγέλλουσα και τον κατηγορούμενο Μανώλης Καλατζής 07.10.2022, 15:06 BEST OF NETWORK 07.10.2022, 16:59 07.10.2022, 16:54 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 16:30

