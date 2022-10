Τουρκία: Τουρκοκύπρια πολιτικός καταγγέλλει τον Ερντογάν πως δημιουργεί «εξωτερικούς εχθρούς» λόγω εκλογών H Ντογούς Ντεργιάχαρακτηρίζεται από το θάρρος της γνώμης και βέθηκε στο στόχαστρο της Τουρκίας και των εντολοδόχων της στα κατεχόμενα Παναγιώτης Σαββίδης 07.10.2022, 11:12 Αναστάτωση και οργή προκαλούν στην Τουρκία οι καταγγελίες της Τουρκοκύπριας πολιτικού Ντογούς Ντεργιά, κατά του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας στο υποτιθέμενο κοινοβούλιο του ψευδοκράτους -στα κατεχόμενα της Κύπρου- η Ντεργιά, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ερντογάν κατηγορώντας τον για υπέρμετρο πλουτισμό και για δημιουργία «εξωτερικών εχθρών» προκειμένου να καλύψει την κρίση στο εσωτερικό της χώρας. «Μια χώρα που έχει παλάτια, αλλά δεν έχει κοινωνικό κράτος ξέρετε τι κάνει όταν πάει σε εκλογές ; Αυξάνει τις απειλές του πολέμου. Κάποιες φορές με την Συρία, κάποιες φορές με την Ελλάδα. Έχε συνεχώς την ανάγκη να δείχνει διαφορετικούς εχθρούς για να συσπειρώσει τους πολιτικούς» επεσήμανε η Τ/κ «βουλευτίνα» κατηγορώντας τον Τούρκο πρόεδρο πως συμπεριφέρεται σαν οπαδός ποδοσφαιρικής ομάδας. «Αυτά τα θέματα δεν θα τα δεις ως οπαδός ποδοσφαίρου, αλλά θα κοιτάξεις τι συμβαίνει μέσα στη χώρας σου» κατέληξε. Η τοποθέτηση της Ντεργιά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ να την κατηγορεί πως μιλάει όπως : «οι Έλληνες και το PKK» και πως συμπλέει με όσους θέλουν την Κύπρο «ελληνική αποικία». Σχολίασε συγκεκριμένα ο Τσελίκ στα κοινωνικά δίκτυα : «Καταδικάζουμε την αμετροεπή και προκλητική ομιλία. Τα λόγια αυτού του ατόμου δεν είναι παρά μια σύνθεση των ακραίων ελληνικών και ελληνοκυπριακών θέσεων και των δηλώσεων του PKK με στόχο την Τουρκία. Επανέλαβε τις αντιτουρκικές ομιλίες που έγιναν στο ελληνικό και το ελληνικό κοινοβούλιο», σχολίασε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «αναμφίβολα, αυτή η νοοτροπία επιδιώκει να γίνει πραγματικότητα το όνειρο να γίνει η ΤΔΒΚ ελληνική αποικία. Η απάντηση που δώσαμε στους Έλληνες και Ε/Κ φασίστες που κυνηγούν αυτό το όνειρο ισχύει και για αυτό το άτομο». H νεαρή «βουλευτίνα» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), και γνωστή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο, δεν είναι πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο της Τουρκίας και των εντολοδόχων της στα κατεχόμενα. Ειδήσεις σήμερα: Παράθυρο συνάντησης Μπάιντεν με Πούτιν στη σκιά της Χερσώνας – Ανοιχτή η ανακατάληψη της Κριμαίας Εκνευρισμός Ερντογάν μετά τη σκληρή απάντηση Μητσοτάκη για την κυριαρχία των νησιών Βρετανία: Γυναίκα επανενώθηκε μέσω Facebook με την οικογένειά της… 50 χρόνια μετά Παναγιώτης Σαββίδης 07.10.2022, 11:12 Best of Network 07.10.2022, 14:30 07.10.2022, 15:51 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )