Τουρκολιβυκό μνημόνιο – Παρίσι: Ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο η συμφωνία «Παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τονίζει το Ελιζέ για τη συμφωνία Την καταδίκη της εξέφρασε και η Γαλλία για το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για την αναζήτηση υδρογονανθράκων «δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας», ανακοίνωσε το Παρίσι. Η θέση του Παρισιού για αυτό το «μνημόνιο κατανόησης» είναι ότι «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να έχει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη», όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Η Γερμανία δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης Τη στήριξή του στις ελληνικές θέσεις εξέφρασε το Βερολίνο, δια του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Κρίστοφερ Μπούργκερ, σημειώνοντας ότι το μνημόνιο που υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη δεν έχει καμία νομική ισχύ και δεν δεσμεύει την Αθήνα. Αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ότι δύο κράτη δεν μπορούν να συνάψουν συμφωνία σε βάρος ενός τρίτου κράτους, δήλωσε ο Μπούργκερ, απαντώντας σε ερώτηση του - σχετικά το μνημόνιο που υπέγραψαν Λιβύη και ‘Αγκυρα για τους υδρογονάνθρακες και τόνισε ότι «εάν δύο κράτη συνάπτουν μια συμφωνία εις βάρος της Ελλάδας, τότε σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν δεσμεύεται από αυτήν και υπό αυτή την έννοια δεν έχει καμία νομική επίπτωση». Ο κ. Μπούργκερ επιφυλάχθηκε να επανέλθει με αξιολόγηση του θέματος στις λεπτομέρειές του, τόνισε ωστόσο: «Επί της αρχής θα ήθελα να πω ότι αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ότι δεν μπορούν κράτη μεταξύ τους να κάνουν συναλλαγές σε βάρος τρίτων. Αυτό το γνωρίζουμε και από το αστικό δίκαιο. Δεν μπορούν δύο μέρη να συνεννοηθούν ότι κάτι τους ανήκει και δεν ανήκει σε κάποιον τρίτο. Εάν σε αυτή την περίπτωση δύο χώρες συνάπτουν μια συμφωνία εις βάρος της Ελλάδας, τότε σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν δεσμεύεται από αυτήν και υπό αυτή την έννοια δεν έχει καμία νομική επίπτωση. Αυτό είναι μια αρχή του διεθνούς δικαίου, ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα δύο κράτη να συνάψουν συμφωνία εις βάρος ενός τρίτου κράτους. Για λεπτομερή αξιολόγηση αυτού του πρόσφατου βήματος θα πρέπει να επανέλθω». Οι ΗΠΑ αποδοκιμάζουν τη συμφωνία Λιβύης και Τουρκίας Εν τω μεταξύ, την αποδοκιμασία της για τη συμφωνία που υπέγραψαν τη Δευτέρα η Τουρκία και η Λιβύη εξέφρασε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπενθυμίζοντας της υποχρεώσεις της κυβέρνησης της Λιβύης βάσει του οδικού χάρτη για τη χώρα. Ο εκπρόσωπος απάντησε σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον για το μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ της Άγκυρας και της Τρίπολης για τους υδρογονάνθρακες, αναφέροντας ότι όλα τα μέρη πρέπει να απέχουν από ενέργειες που κινδυνεύουν να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «παρόλο που είναι σε γνώση μας οι αναφορές για την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας και της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης, δεν έχουμε δει ακόμα το κείμενο. «Σημειώνουμε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του οδικού χάρτη του Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη (LPDF) να μην εξετάζει νέες συμφωνίες που βλάπτουν τη σταθερότητα των εξωτερικών σχέσεων του λιβυκού κράτους ή του επιβάλλουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. «Θα σας παραπέμψουμε στις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Λιβύης για το αποτέλεσμα των πρόσφατων συζητήσεων. Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που κινδυνεύουν να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο στην Πράγα: Δεν θα αφήσουμε καμία πρόκληση αναπάντητη Πόλεμος στην Ουκρανία – Άμεση ανάλυση της Bild: Τα τρία μέτωπα που θα χτυπήσει το ΝΑΤΟ εάν ο Πούτιν χρησιμοποιήσει πυρηνικά Ιράν: Νέος θάνατος 16χρονης διαδηλώτριας – «Αυτοκτόνησε πέφτοντας από ταράτσα» λένε οι Αρχές BEST OF NETWORK 07.10.2022, 16:59 07.10.2022, 16:54 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 16:30

