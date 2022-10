Τούρκος αναλυτής: «Και με το αίμα μας θα καταστρέψουμε τα ελληνικά Rafale» Κλίμα στην τουρκική κοινή γνώμη, πως εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξουν και απώλειες σε μια υποτιθέμενη σύγκρουση με την Ελλάδα, δημιουργεί ο αναλυτής – ειδικός σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας Αμπντουλλάχ Αγάρ Πρόσφατα εμφανίστηκε βέβαιος πως η Τουρκία «θα κάνει σίγουρα κάπου κάτι», εννοώντας στρατιωτικό χτύπημα στο Αιγαίο. Σε νέα εμφάνισή του στο τουρκικό δίκτυο Haber Global, δήλωσε πως «και με το αίμα μας θα τα καταστρέψουμε τα ελληνικά Rafale». Ο λόγος για τον ειδικός σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας Αμπντουλλάχ Αγάρ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα «συναγωνίζεται» συναδέλφους του, αναλύοντας ακραία σενάρια κατά της Ελλάδας. «Αν θελήσουν την χερσαία πατρίδα, την «Γαλάζια πατρίδα» ή τον εναέριο χώρο μας, είτε πάρουν δίπλα τους Αμερικανούς, είτε πάρουν δίπλα τους Ευρωπαίους, εμείς θα υπερασπιστούμε ενάντια σε όλους στην πατρίδα μας. Εμείς δεν φοβόμαστε την Ελλάδα, την ΕΕ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» δήλωσε ο Αγάρ, κατηγορώντας την Δύση πως χρησιμοποιεί την χώρα μας για να «παραβιάσει την κυριαρχία της Τουρκίας» αναφέροντας και την απάντηση που του έδωσε ένας φίλος του για την παρουσία των ελληνικών Rafale στο Αιγαίο. Δήλωσε συγκεκριμένα, «σήμερα ο δυτικός κόσμος χρησιμοποιώντας την Ελλάδα και την Κύπρο έχει μία τάση παραβίασης της κυριαρχίας της Τουρκίας. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε εμείς αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Ρώτησα έναν σχετιζόμενο φίλο σχετικά με τα Ραφάλ . Τον ρώτησα σχετικά με το θέμα της ανωτερότητας στο Αιγαίο. Μου είπε “Μην ανησυχείς”. “Αν χρειαστεί θα θυσιάσουμε δύο και θα αποσπάσουμε ένα” μου είπε . “Και με το αίμα μας θα τα καταστρέψουμε”» υποστήριξε. Ο Αγάρ ουσιαστικά δημιουργεί κλίμα στην τουρκική κοινή γνώμη, πως εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξουν και απώλειες σε μια υποτιθέμενη σύγκρουση με την Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα: Παράθυρο συνάντησης Μπάιντεν με Πούτιν στη σκιά της Χερσώνας – Ανοιχτή η ανακατάληψη της Κριμαίας Εκνευρισμός Ερντογάν μετά τη σκληρή απάντηση Μητσοτάκη για την κυριαρχία των νησιών Βρετανία: Γυναίκα επανενώθηκε μέσω Facebook με την οικογένειά της… 50 χρόνια μετά BEST OF NETWORK 07.10.2022, 12:08 07.10.2022, 11:46 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 09:50

