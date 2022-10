Τσίπρας: Συνάντηση με τον υποψήφιο πρόεδρο της Κύπρου Ανδρέα Μαυρογιάννη Η υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ – «Όσο στην ΕΕ δεν αποφασίζεται πακέτο κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία, τόσο ο Τούρκος πρόεδρος θα προκαλεί ανενόχλητος» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, συνάντησε σήμερα τον υποψήφιο για τις Προεδρικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία, Ανδρέα Μαυρογιάννη, τονίζοντας την σημασία που έχει η προοδευτική υποψηφιότητά του που υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Ενημέρωσε τον κ. Μαυρογιάννη για τις επαφές που πραγματοποίησε στην προσύνοδο των ευρωσοσιαλιστών και με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, κ. Μπορέλ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα δεν αρκούν οι δηλώσεις. Καλά τα λόγια αλλά χρειάζονται αποφάσεις και δράσεις. Όσο στην ΕΕ δεν διεκδικούμε και άρα δεν αποφασίζεται ένα πακέτο ισχυρών κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία εάν αυτή παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος θα προκαλεί ανενόχλητος». Υπογράμμισε, επίσης, ότι ειδικά ενόψει των τουρκικών εκλογών πρέπει «να δοθεί το μήνυμα στην Τουρκία ότι υπάρχει η προοπτική για μια νέα ευρωτουρκική σχέση, αλλά και για θετικά βήματα στην ενταξιακή της πορεία, εάν επιλέξει τον δρόμο της ειρήνης, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διπλωματίας βάσει του διεθνούς δικαίου. Και ο δρόμος αυτός δεν περνάει από απαράδεκτες διχοτομικές λύσεις, αλλά από τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα». Στο πλαίσιο αυτό στήριξε για άλλη μια φορά λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Προσέθεσε τέλος, ότι οι προοδευτικές δυνάμεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία πρέπει να σταθούν απέναντι σε δυνάμεις που προσπαθούν, να πείσουν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για μια τέτοια λύση και να διαμορφώσουν ανάλογα συνειδήσεις. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Τομεάρχης Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, η υπεύθυνη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δανάη Κολτσίδα και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου, Βαγγέλης Καλπαδάκης. Ειδήσεις σήμερα: 90χρονος κέρασε όλο το καφενείο, τους κάλεσε στην κηδεία του και αυτοκτόνησε! Νέο επεισόδιο σε λύκειο του Αγρινίου, μαθητές και εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν καθηγητές Το άγνωστο παρατσούκλι που έχει δώσει ο βασιλιάς Κάρολος στη Μέγκαν Μαρκλ Best of Network 07.10.2022, 14:30 07.10.2022, 15:51 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 16:30

