H Τουρκία έχει στείλει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα Κατεχόμενα, λέει ο Ερντογάν «Θα διασφαλίσουμε τη Βόρεια Κύπρο από κάθε άποψη, είτε δημιουργήσουμε βάση εκεί είτε όχι», είπε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος πρόεδρος Τουρκικά μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα που δεν είναι οπλισμένα, καθώς και μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα μάχης βρίσκονται στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο για να την προστατεύσουν απ’ όλες τις πλευρές, δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα. Όπως μεταδίδει το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ερωτηθείς αν υπάρχει σχέδιο για τη δημιουργία τουρκικής στρατιωτικής βάσης στην κατεχόμενη Καρπασία, ο Ερντογάν δήλωσε πως τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορεί επίσης να σταλούν στην περιοχή. «Ξέρετε γι’ αυτό, τι κάναμε σε μια εποχή που κανείς δεν το σκεφτόταν; Η πρώτη μας δουλειά ήταν να αναπτύξουμε τόσο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που δεν είναι οπλισμένα (UAV) όσο και οπλισμένα (SIHA) στη Βόρεια Κύπρο. Τα UAV και τα SIHA μας βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή και παρόμοια πράγματα μπορεί να συμβούν ξανά για το μέρος που αναφέρατε. Είναι ένα δικαίωμα που έχουμε ούτως ή άλλως. Επειδή πρέπει να διασφαλίσουμε τη Βόρεια Κύπρο από όλες τις πλευρές, από κάθε άποψη» είπε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος. Και πρόσθεσε: «Είτε δημιουργηθεί βάση είτε όχι, τα αεριωθούμενά μας θα είναι στη Βόρεια Κύπρο αμέσως μόλις απογειωθούν από την ηπειρωτική χώρα μας. Ούτε εκεί υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και απόψε, ο Αναστασιάδης είπε: “Ας κάνουμε μια συνάντηση, ας μιλήσουμε κ.λπ. Έφερε κάποιον μέσα. Του είπα: “Πρόεδρε, εσύ φεύγεις ήδη από τώρα”. Του είπα επίσης, “Πάντα από κάπου παίρνεις μια εντολή. Με αυτές τις οδηγίες, αυτά τα πράγματα δεν θα λειτουργήσουν ούτως ή άλλως». Ειδήσεις σήμερα: Οργή για βίντεο που δείχνει υπαλλήλους παιδικού σταθμού να «βασανίζουν» νήπια με τρομακτική μάσκα «Μαύρα» γενέθλια για τον Πούτιν – Πώς η Ουκρανία του χάλασε τη γιορτή Κατέθεσε η Θάλεια Ματίκα στη δίκη Φιλιππίδη – Τι είπε για την πρώτη καταγγέλλουσα και τον κατηγορούμενο BEST OF NETWORK 07.10.2022, 12:44 07.10.2022, 14:31 04.10.2022, 13:09 07.10.2022, 09:24 07.10.2022, 09:26 07.10.2022, 09:50

