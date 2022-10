Γεωργιάδης: Για όσο διαρκεί η κρίση θα είναι σε ισχύ το «καλάθι της νοικοκυράς» Σε κάποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ επιβάλαμε 670.000 ευρώ πρόστιμο και το εισπράξαμε, σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εντός του Οκτωβρίου θα αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου του «καλαθιού της νοικοκυράς», και δεν θα υπάρχει ορίζοντας ολοκλήρωσής του, για όσο διαρκεί η κρίση, επισήμανε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης ενώ πρόσθεσε: «Προσπαθώ να το κάνω (να ξεκινήσει) στο επόμενο δεκαήμερο». «Δεν ορίζω τιμές, ούτε παρεμβαίνω στο είδος του προϊόντος, αλλά ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα της επιλογής στην κάθε αλυσίδα» εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης. «Η γενική γραμματεία Καταναλωτή και η ΔΙΜΕΑ θα παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών στο καλάθι. Κάθε δυο εβδομάδες θα υπάρχουν έλεγχοι, ενώ καθημερινά έχουμε ηλεκτρονική καταγραφή των τιμών λιανικής πώλησης σε πραγματικό χρόνο. Αν βλέπουμε άνοδο τιμής θα παρεμβαίνει η υπηρεσία, και θα επιβάλλονται πρόστιμα» εξήγησε ο υπουργός. Μεταξύ άλλων στα προϊόντα του καλαθιού συγκαταλέγονται: ρύζι, ψωμί, ζυμαρικά, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, πουλερικά, αλλαντικά, θαλασσινά κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λιπαρά, ελαιόλαδο και άλλα βρώσιμα έλαια, οπωροκηπευτικά κατεψυγμένα και φρέσκα, ζάχαρη, σοκολάτες, παιδικές τροφές, κακάο, τσάι και χαμομήλι. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, εκτός από τα 50 προϊόντα του «καλαθιού», το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρακολουθεί την τιμή σε χιλιάδες προϊόντα. «3.900 έλεγχοι έχουν γίνει το τελευταίο εξάμηνο. Σε κάποια αλυσίδα επιβάλαμε 670.000 ευρώ πρόστιμο και το εισπράξαμε. Η παραβατικότητα στην αγορά έχει πέσει από το 25% στο 6% (…) Βάλαμε πολλά πρόστιμα όταν επιβάλαμε το πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους».«Υπάρχει παγκοσμία θύελλα, και προσπαθούμε να κρατήσουμε το καράβι της Ελλάδας ευθεία. Για την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, έχουμε βάλει το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους, προσπαθούμε να συγκρατούμε την καταιγίδα άλλα βρεχόμαστε, και φτιάχνουμε ένα υπόστεγο για τους πιο αδύναμους να μη βρέχονται» είπε ο υπουργός. Ειδήσεις σήμερα: «Πρωταθλητής» στο κόστος στέγασης η Ελλάδα, «εφιάλτης» η ανανέωση της μίσθωσης Οι Ευρωπαίοι είδαν στην Πράγα το πραγματικό πρόσωπο του Ερντογάν – Καρότο και μαστίγιο από Μητσοτάκη Πολύ ισχυρή έκρηξη στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 08.10.2022, 09:29 08.10.2022, 08:54 07.10.2022, 12:15 08.10.2022, 09:32 08.10.2022, 09:31 07.10.2022, 09:40

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )