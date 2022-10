Δένδιας: Θα συναντηθεί αύριο στην Αίγυπτο με τον Σούκρι για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο Οι τελευταίες εξελίξεις σε Αιγαίο, Μέση Ανατολή και Λιβύη στο επίκεντρο της συνάντησης – Οι δύο υπουργοί έχουν ήδη αμφισβητήσει τη νομιμότητα της λιβυκής κυβέρνησης να υπογράψει τη συμφωνία με την Τουρκία Στο Κάιρο θα μεταβεί αύριο Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2022, στο Κάιρο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση ενώ θα ακολουθήσουν και διευρυμένες συνομιλίες. Στη συνέχεια, περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται να γίνουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Αιγύπτου και των τακτικών επαφών μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις καθώς και στις τελευταίες εξελίξεις σε Αιγαίο, Μέση Ανατολή και Λιβύη. Η συνάντηση προγραμματίστηκε μετά την υπογραφή των παράνομων συμφωνιών που υπέγραψε στη Λιβύη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και αφορούν σε έρευνες υδρογονανθράκων στην περιοχή από τουρκικές εταιρείες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, τόσο ο κ. Δένδιας όσο και ο κ. Σούκρι αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας να υπογράψει τη συμφωνία με την Άγκυρα. Ειδήσεις σήμερα: Πρόστιμο €15.600 και σύλληψη σε 67χρονο που βασάνιζε σκύλο με ηλεκτροσόκ στην Κρήτη Βίντεο από Κριμαία: Η στιγμή της έκρηξης στη γέφυρα του Κερτς Οι πρώτες δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου μετά το δικαστήριο – «Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, καταλαβαίνετε» BEST OF NETWORK 08.10.2022, 11:30 08.10.2022, 11:05 07.10.2022, 12:15 08.10.2022, 09:32 08.10.2022, 09:31 07.10.2022, 09:40

