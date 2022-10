Χαρδαλιάς: Την ισχυροποίηση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ έβαλε στο «τραπέζι» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ο Έλληνας υφυπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον Αμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών – Συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και για τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα Οι μακροχρόνιοι και ισχυροί ιστορικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίοι εκπορεύονται από τη δυτική τους κληρονομιά, καθώς και το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων που αποτελεί ορόσημο για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε πολλαπλούς τομείς βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης του υφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Χαρδαλιάς με τον Αμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας Dereck J. Hogan, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Όπως ανακοινώθηκε, ο Ν. Χαρδαλιάς και ο D. Hogan υπογράμμισαν τη στενή συμμαχική και εταιρική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και διεθνών οργανισμών. Συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με επίκεντρο την ενίσχυση της στενής στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ ενώ έμφαση δόθηκε στη χρήση των υποδομών της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας και του Στεφανοβίκειου για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και της Συμμαχίας καθώς και στη στρατηγική αξία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, που όχι μόνο έχει αποδειχθεί κρίσιμο στην παροχή υποστήριξης στο ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά αναδείχθηκε σε βασικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο των Βαλκανίων, μειώνοντας την εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν στην τρέχουσα κατάσταση και τις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εξαιτίας των αναθεωρητικών τάσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στις εξελίξεις στη Λιβύη και στο ζήτημα του παράνομου νέου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης στον τομέα των υδρογονανθράκων καθώς και στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στις συνέπειές της στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα. Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, στο πλαίσιο των επαφών με την ελληνική ομογένεια, παρέθεσε δείπνο εργασίας στον πρόεδρο του American Hellenic Institute Nick Lariggakis, με τον οποίο συζήτησαν για τις τελευταίες σημαντικές πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου και τον ευχαρίστησε για την εξαιρετική συνεργασία και συμβολή του στην ισχυροποίηση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο γεύμα συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής πρέσβης της Ελληνικής πρεσβείας στις ΗΠΑ Θεόδωρος Μπιζάκης, ο ακόλουθος ‘Αμυνας της Ελλάδας στις ΗΠΑ καθώς και οι ακόλουθοι Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας της Ελληνικής πρεσβείας στις ΗΠΑ. Ειδήσεις σήμερα: Οι Ευρωπαίοι είδαν στην Πράγα το πραγματικό πρόσωπο του Ερντογάν – Καρότο και μαστίγιο από Μητσοτάκη Αποφυλακίστηκε η απατεώνισσα του Instagram Άννα Σόροκιν και νοίκιασε σπίτι στο Μανχάταν Η Βόρεια Κορέα χαρακτηρίζει τις δοκιμές πυραύλων μέτρο νόμιμης άμυνας μπροστά στις «στρατιωτικές απειλές» των ΗΠΑ BEST OF NETWORK 08.10.2022, 15:30 08.10.2022, 16:30 07.10.2022, 12:15 08.10.2022, 09:32 08.10.2022, 09:31 08.10.2022, 17:30

