O ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στα πιο λαϊκιστικά κόμματα της Ευρώπης Σχετική έρευνα από το Pew Research Center αναφέρει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίστευσης ως ένα από τα πιο λαϊκιστικά στην Ευρώπη Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι λαϊκιστές κερδίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ψήφων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με ανάλυση του Pew Research Center, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που αντλήθηκαν κυρίως από το Parlgov, ένα κέντρο συγκέντρωσης διακρατικών πολιτικών πληροφοριών. Το Κέντρο αυτό ορίζει τους λαϊκιστές βάσει τριών ακαδημαϊκών μετρήσεων και τους κατατάσσει σε δεξιούς ή αριστερούς με βάση τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων για την ιδεολογία τους. Στην Ιταλία φέτος, για παράδειγμα, περίπου τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους ψήφισαν ένα από τα τρία μεγάλα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα: Αδελφοί της Ιταλίας, Forza Italia και Lega, από περίπου το ένα τρίτο που έκανε το ίδιο το 2018 και περίπου τρεις στους δέκα το 2013. Από την άλλη πλευρά, τα Πέντε Αστέρια, ένα κεντρώο λαϊκιστικό κόμμα, είδαν το ποσοστό των ψήφων τους να μειώνεται κατά το ήμισυ περίπου από το 2018, όταν κυβέρνησαν ως μέρος ενός λαϊκιστικού συνασπισμού με τη Λέγκα. Στη λίστα που παρουσιάζεται στο Pew Research Center εμφανίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Ελληνική Λύση μαζί με το «κορυφαίο» στη λίστα, Φίντες της Ουγγαρίας, το Vοχ στην Ισπανία, οι Σουηδοί Δημοκράτες, το Λέγκα, οι Ποδέμος και άλλα ευρωπαϊκά κόμματα.

