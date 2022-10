Άδωνις: Πλήρωσε η κυβέρνηση τους Financial Times; -Γιώργος Τσίπρας: Ή παίρνει ναρκωτικά ή είναι πληρωμένος Άγρια κόντρα στον αέρα της ERTnews μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στο twitter- Δείτε βίντεο Άγρια κόντρα και μάλιστα στα όρθια ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Τσίπρα, που μάλιστα συνεχίστηκε και μετά το πέρας του προγραμματισμένου τηλεοπτικού διαλόγου. Η κόντρα εκτυλίχθηκε στον αέρα του ΕΡΤnews, με τον κ. Γεωργιάδη να επικαλείται το άρθρο των Financial Times, στο οποίο η Ελλάδα μπήκε στα οικονομικά θαύματα του κόσμου. Τότε, ο κ. Τσίπρας αμφισβήτησε το άρθρο, αφήνοντας αιχμές για τη σκοπιμότητα του συντάκτη. «Λέτε ότι η κυβέρνηση πλήρωσε τους Financial Times για να γράψουν άρθρο» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης στον τηλεοπτικό αέρα. Παρότι ο διάλογος είχε ολοκληρωθεί, ο υπουργός Ανάπτυξης ρώτησε ευθέως τον κ. Τσίπρα: «Πλήρωσε η κυβέρνηση τους Financial Times;». «Ο άνθρωπος ή παίρνει ναρκωτικά ή είναι πληρωμένος» απάντησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εννοώντας τον συντάκτη του κειμένου. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στο twitter. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε το βίντεο της εκπομπής με την επίμαχη στιχομυθία, με τον Γιώργο Τσίπρα να επιμένει στη θέση του. «6οι σε πληθωρισμό στην ΕΕ, ρεκόρ αύξησης το Σεπτέμβρη και ο Sharma διακρίνει «οικονομικό θαύμα» γιατί «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αποκλιμακώνεται γρήγορα». Ναι, ή έχει παραισθήσεις ή το άρθρο ήταν παραγγελία. Αναμένω τη δική σας αξιολόγηση», του απάντησε. 6οι σε πληθωρισμό στην ΕΕ, ρεκόρ αύξησης το Σεπτέμβρη και ο Sharma διακρίνει «οικονομικό θαύμα» γιατί «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αποκλιμακώνεται γρήγορα». Ναι, ή έχει παραισθήσεις ή το άρθρο ήταν παραγγελία. Αναμένω τη δική σας αξιολόγηση.— Γιώργος Τσίπρας (@giorgostsipras) October 9, 2022 Η στιχομυθία προκάλεσε και την παρέμβαση του γραφείου Τύπου της ΝΔ, που σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει «σημαία» κάθε αρνητικό δημοσίευμα, ακόμη και fake news για τη χώρα, αποσιωπώντας όλα τα θετικά, χαρακτηρίζει άρθρο μιας από τις εγκυρότερες εφημερίδες στον κόσμο, ως πληρωμένο από την Κυβέρνηση ή/και αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών!». Σύμφωνα με την Πειραιώς, με αυτόν τον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ «αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία!». Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ: Ο κ. Γ.Τσίπρας κληθείς από τον κ. Α.Γεωργιάδη να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύγχρονο οικονομικό θαύμα, δήλωσε ότι είτε το δημοσίευμα είναι πληρωμένο από την Κυβέρνηση, είτε ο αρθρογράφος έχει πάρει ναρκωτικά! Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει «σημαία» κάθε αρνητικό δημοσίευμα, ακόμη και fake news για τη χώρα, αποσιωπώντας όλα τα θετικά, χαρακτηρίζει άρθρο μιας από τις εγκυρότερες εφημερίδες στον κόσμο, ως πληρωμένο από την Κυβέρνηση ή/και αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών! Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία! Οτιδήποτε αρνητικό για τη χώρα είναι «ανεξάρτητη δημοσιογραφία» και γίνεται αντιπολιτευτική σημαία. Οτιδήποτε θετικό καταγγέλλεται ως πληρωμένο και κατευθυνόμενο. Αυτός ήταν και αυτός εξακολουθεί να παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ! Τίποτα δεν έμαθε από την εποχή των βοσκοτοπίων και τίποτα δεν άλλαξε. Ειδήσεις σήμερα: Εκδίκηση για την έκρηξη στη γέφυρα στην Κριμαία ζητούν Ρώσοι συνεργάτες του Πούτιν Euro 2024: Με Ολλανδία, Γαλλία η Εθνική στον προκριματικό όμιλο Ο Κάνιε Γουέστ επιτίθεται στον Ζάκερμπεργκ και ο Έλον Μασκ τον «καλωσορίζει» στο Twitter BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 09.10.2022, 12:29 07.10.2022, 12:15 09.10.2022, 14:30 09.10.2022, 14:31 08.10.2022, 17:00

