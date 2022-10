Αναστασιάδης: Γίνονται όλες οι αναγκαίες διπλωματικές κινήσεις για τις απαράδεκτες τουρκικές μεθοδεύσεις Δεν τίθεται θέμα από δικής μας πλευράς να επιλέξουμε την οδό της ένοπλης αντιπαράθεσης, δεν είμαστε φιλοπόλεμος λαός, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γίνονται όλες οι αναγκαίες διπλωματικές παραστάσεις προς τα ΗΕ, προς την ΕΕ, να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω ανοχή στις απαράδεκτες τουρκικές μεθοδεύσεις, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. O Πρόεδρος Αναστασιάδης παραχώρησε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση στον Αστρομερίτη, στο πλαίσιο της 42ης αντικατοχικής πορείας Μόρφου. Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες κάποια αιτήματα από την τουρκοκυπριακή πλευρά για έμμεση αναγνώριση ψευδοκράτους και ερωτηθείς σε ποιες κινήσεις προβαίνει η Κυβέρνηση σε σχέση με αυτό το θέμα, είπε ότι «γίνονται όλες οι αναγκαίες διπλωματικές παραστάσεις προς τα ΗΕ, προς την ΕΕ, να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω ανοχή στις απαράδεκτες τουρκικές μεθοδεύσεις, οι οποίες δεν είναι άλλες παρά τη θεμελίωση ή το «τσιμέντωμα», αν θέλετε, των τετελεσμένων που επιδιώκει η Τουρκία. Δεν τίθεται θέμα από δικής μας πλευράς να επιλέξουμε την οδό της ένοπλης αντιπαράθεσης, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω, δεν είμαστε φιλοπόλεμος λαός. Αντίθετα, με τις προτάσεις μας προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μεταφέρουμε το μήνυμα πως μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο, στα πλαίσια πάντα του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού κεκτημένου, μπορεί να βρεθεί λύση που θα ωφελήσει Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, και όχι μόνο, αλλά και την Τουρκία». Ερωτηθείς αν θα απαντήσει στις αντιπροτάσεις Τατάρ, ο Πρόεδρος είπε ότι «δεν είμαι διατεθειμένος να συμβάλω στα όσα ο κ. Τατάρ επιδιώκει. Υπέβαλα κάποιες ουσιώδεις προτάσεις μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που θα δημιουργούσαν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών και θα προετοίμαζαν το έδαφος για ένα νέο δημιουργικό διάλογο. Δυστυχώς, οι αντιπροτάσεις του κ. Τατάρ δεν αποσκοπούν παρά στη συζήτηση πώς να θεμελιωθεί η επιδίωξη τους για δημιουργία δύο κρατών. Συνεπώς, δεν είμαι διατεθειμένος να συμβάλω προς αυτή την κατεύθυνση». Κληθείς να αναφέρει το περιεχόμενο της σύντομης συνομιλίας του με τον κ. Ερντογάν στο περιθώριο της Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην Πράγα, ο Πρόεδρος είπε ότι «από αβρότητα, καθόταν με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, φίλους, χαιρέτησα τους υπόλοιπους, δεν ήταν δυνατόν να μη χαιρετήσω τον ίδιο. Μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού αλληλοχαιρετιστήκαμε, κάναμε μια χειραψία. Θεώρησα ότι καλό ήταν να υπομνήσω την ανάγκη να γίνει επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος, ότι έφτασε ο καιρός, αντί των απειλών, αντί της δημιουργίας τετελεσμένων, να δημιουργηθούν οι προοπτικές λύσης του Κυπριακού που θα ανοίξουν τον δρόμο και για την Τουρκία όσον αφορά, αν έχει, ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς». Ερωτηθείς αν εκτιμά πως μετά τις εκλογές στην Τουρκία θα μιλάμε με μια άλλη Τουρκία, ο Πρόεδρος είπε ότι «θα μου επιτρέψετε να αποφύγω τις προβλέψεις. Παρακολουθώ τι γίνεται στο εσωτερικό της Τουρκίας, δυστυχώς δεν είναι μόνο ο κ. Ερντογάν που προβάλλει τις απαράδεκτες αξιώσεις, αλλά αυτές βλέπουμε να υιοθετούνται δυστυχώς και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνεπώς, είναι απρόβλεπτο. Εκείνο που απαιτείται είναι να συνειδητοποιήσει η Τουρκία ότι δεν μπορεί να μην έχει κόστος όταν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες, όπως απροκάλυπτα και χωρίς κανένα λόγο την Ελλάδα, (για) τα ελληνικά νησιά, όταν παραβιάζει την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας εις βάρος μάλιστα και των Τουρκοκυπρίων, όταν προβαίνουν στις ενέργειες που προβαίνουν στην Αμμόχωστο ή για τη συνεχιζόμενη αδιάλλακτη συμπεριφορά έναντι κάθε διεθνούς δικαίου. Η επίκληση ότι τάχα επιδιώκει φιλικό διακανονισμό μεταξύ των γειτονικών χωρών με βάση το διεθνές δίκαιο, αυτοδιαψεύδεται από τις ίδιες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει». Ειδήσεις σήμερα Γέφυρα στην Κριμαία: Δύτες θα ελέγξουν τη ζημιά που προκάλεσε η έκρηξη Big Brother Hotel στη Χαλκιδική: Πώς παρακολουθούσε ο ξενοδόχος με τα ροζ μαλλιά τους πελάτες Κολωνός: Ο 53χρονος εξέδιδε την 12χρονη για 50 ευρώ μέσα σε αυτοκίνητα BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 09.10.2022, 09:01 07.10.2022, 12:15 09.10.2022, 09:26 09.10.2022, 09:24 08.10.2022, 17:00

