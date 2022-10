Επιμένει ο Γιώργος Τσίπρας: Ή ο αρθρογράφος των F.T είχε παραισθήσεις ή εκτέλεσε παραγγελία – Κόντρα με τον Άδωνι Γεωργιάδη Νέα ανάρτηση από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Η πρωινή κόντρα με τον Άδωνι Γεωργιάδη στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής Την δική του απάντηση, εμμένοντας στις θέσεις του, δίνει ο Γιώργος Τσίπρας ύστερα από τον πρωινό καυγά με τον Άδωνι Γεωργιάδη για δημοσίευμα των Financial Times. Σε ανάρτηση του, απαντά στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι «Ναι, είτε ο αρθρογράφος είχε παραισθήσεις είτε εκτέλεσε παραγγελία με τόσο άκομψο τρόπο που κι ένας πρωτοετής φοιτητής του Οικονομικού θα τα κατάφερνε καλύτερα. Ή μπέρδεψε την Ελλάδα με κάποια άλλη χώρα». Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Απάντηση στη ΝΔ. Αντιλαμβάνομαι την αμηχανία της ΝΔ που εδώ και δύο εβδομάδες ήταν απρόθυμη να προβάλλει ένα άρθρο που μιλά για την Ελλάδα ως ένα από τα επτά οικονομικά θαύματα. Σε άλλη περίπτωση τα φιλικά της Μέσα θα είχαν βουίξει. Γιατί άραγε; Για τον απλό λόγο ότι ο εν λόγω αρθρογράφος στην προσπάθεια του να χωρέσει την Ελλάδα στα επτά οικονομικά θαύματα μαζί με Βιετνάμ, Ινδονησία, Ινδία, Πορτογαλία, Σαουδική Αραβία και Ιαπωνία, το κάνει με τόσο άγαρμπο τρόπο, που ούτε η αυτοθαυμαζόμενη ΝΔ δεν μπορεί να υποστηρίξει. «Αυτές είναι επτά χώρες που ξεχωρίζουν σε ένα κόσμο που τείνει προς υψηλό πληθωρισμό… Μοιράζονται ήπιο πληθωρισμό», ενώ στην Ελλάδα «ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται γρήγορα». Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε έκτοι σε πληθωρισμό στην ΕΕ και είχαμε πανευρωπαϊκό ρεκόρ αύξησης το Σεπτέμβρη, όταν και δημοσιεύτηκε το άρθρο. Αυτά μεταξύ άλλων. Ναι, είτε ο αρθρογράφος είχε παραισθήσεις είτε εκτέλεσε παραγγελία με τόσο άκομψο τρόπο που κι ένας πρωτοετής φοιτητής του Οικονομικού θα τα κατάφερνε καλύτερα. Ή μπέρδεψε την Ελλάδα με κάποια άλλη χώρα. Αν η ΝΔ έχει κάποια άλλη ερμηνεία, με ενδιαφέρον θα ακούσω την ιδέα. Όσο για το ποιος αντιλαμβάνεται και πώς την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα 108, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί». Η άγρια κόντρα με Γεωργιάδη – Τσίπρα στη ΕΡΤ Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Τσίπρα, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Η αντιπαράθεση, εκτυλίχθηκε στον αέρα του ΕΡΤnews, με τον κ. Γεωργιάδη να επικαλείται το άρθρο των Financial Times, στο οποίο η Ελλάδα μπήκε στα οικονομικά θαύματα του κόσμου. Τότε, ο κ. Τσίπρας αμφισβήτησε το άρθρο, αφήνοντας αιχμές για τη σκοπιμότητα του συντάκτη. «Λέτε ότι η κυβέρνηση πλήρωσε τους Financial Times για να γράψουν άρθρο» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης στον τηλεοπτικό αέρα. Παρότι ο διάλογος είχε ολοκληρωθεί, ο υπουργός Ανάπτυξης ρώτησε ευθέως τον κ. Τσίπρα: «Πλήρωσε η κυβέρνηση τους Financial Times;». «Ο άνθρωπος ή παίρνει ναρκωτικά ή είναι πληρωμένος» απάντησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εννοώντας τον συντάκτη του κειμένου. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στο twitter. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε το βίντεο της εκπομπής με την επίμαχη στιχομυθία, με τον Γιώργο Τσίπρα να επιμένει στη θέση του. «6οι σε πληθωρισμό στην ΕΕ, ρεκόρ αύξησης το Σεπτέμβρη και ο Sharma διακρίνει «οικονομικό θαύμα» γιατί «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αποκλιμακώνεται γρήγορα». Ναι, ή έχει παραισθήσεις ή το άρθρο ήταν παραγγελία. Αναμένω τη δική σας αξιολόγηση», του απάντησε. 6οι σε πληθωρισμό στην ΕΕ, ρεκόρ αύξησης το Σεπτέμβρη και ο Sharma διακρίνει «οικονομικό θαύμα» γιατί «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αποκλιμακώνεται γρήγορα». Ναι, ή έχει παραισθήσεις ή το άρθρο ήταν παραγγελία. Αναμένω τη δική σας αξιολόγηση.— Γιώργος Τσίπρας (@giorgostsipras) October 9, 2022 Η στιχομυθία προκάλεσε και την παρέμβαση του γραφείου Τύπου της ΝΔ, που σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει «σημαία» κάθε αρνητικό δημοσίευμα, ακόμη και fake news για τη χώρα, αποσιωπώντας όλα τα θετικά, χαρακτηρίζει άρθρο μιας από τις εγκυρότερες εφημερίδες στον κόσμο, ως πληρωμένο από την Κυβέρνηση ή/και αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών!». Σύμφωνα με την Πειραιώς, με αυτόν τον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ «αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία!». Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ: Ο κ. Γ.Τσίπρας κληθείς από τον κ. Α.Γεωργιάδη να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύγχρονο οικονομικό θαύμα, δήλωσε ότι είτε το δημοσίευμα είναι πληρωμένο από την Κυβέρνηση, είτε ο αρθρογράφος έχει πάρει ναρκωτικά! Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει «σημαία» κάθε αρνητικό δημοσίευμα, ακόμη και fake news για τη χώρα, αποσιωπώντας όλα τα θετικά, χαρακτηρίζει άρθρο μιας από τις εγκυρότερες εφημερίδες στον κόσμο, ως πληρωμένο από την Κυβέρνηση ή/και αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών! Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία! Οτιδήποτε αρνητικό για τη χώρα είναι «ανεξάρτητη δημοσιογραφία» και γίνεται αντιπολιτευτική σημαία. Οτιδήποτε θετικό καταγγέλλεται ως πληρωμένο και κατευθυνόμενο. Αυτός ήταν και αυτός εξακολουθεί να παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ! Τίποτα δεν έμαθε από την εποχή των βοσκοτοπίων και τίποτα δεν άλλαξε. Ειδήσεις σήμερα: «Είχαν απαγάγει ξανά την Μαρκέλλα», λέει η μητέρα της 14χρονης που αγνοείται στη Νίκαια Τζόκοβιτς σε Τσιτσιπά: «Στέφανε καλύτερα να πηγαίνεις σε εστιατόρια, παρά να ανοίξεις ένα»Θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τονίζει ο Δένδιας από την Αίγυπτο BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 09.10.2022, 16:45 07.10.2022, 12:15 09.10.2022, 14:30 09.10.2022, 14:31 09.10.2022, 10:39

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )