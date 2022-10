Θεοδωρικάκος: Η εργαλειοποίηση μεταναστών από την Τουρκία είναι πρόκληση για τον πολιτισμένο κόσμο

Το ότι η παράνομη μετανάστευση συνιστά κοινό πρόβλημα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, διεμήνυσαν σήμερα από την Αλεξανδρούπολη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούλιν. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν σύσκεψη στην πρωτεύουσα του Έβρου κατά την οποία όπως επεσήμαναν επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική σχέση και συνεργασία των δύο χωρών στο θέμα αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, της εξάρθρωσης των κυκλωμάτων διακίνησης, αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος γενικότερα, ενώ επισκέφθηκαν και το φράχτη στην περιοχή του Πόρου. «Το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, της εργαλειοποίησης των δυστυχισμένων ανθρώπων, των μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας είναι μια πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα. Είναι μια πρόκληση για όλους τους πολιτισμένους ανθρώπους, για όλες τις χώρες της Ευρώπης και ασφαλώς για τη γειτονιά μας των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Σερβία ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενισχύουν τη μεταξύ τους συνεργασία, την αστυνομική συνεργασία για την από κοινού αντιμετώπιση των «εγκληματιών διακινητών των παράνομων μεταναστών», αναφέροντας ότι ήδη εντός του 2022 έχουν συλληφθεί στη χώρα μας περισσότεροι από 1.100 διακινητές «οι οποίοι είναι πλέον στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης και θ’ αντιμετωπίσουν τις ποινές που τους αξίζει… Κάνουμε ότι χρειάζεται για να βάλουμε τέλος στην παράνομη μετανάστευση, κάνουμε ότι χρειάζεται για να φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορα της πατρίδας μας που είναι και τα σύνορα της Ε.Ε., τα σύνορα του Δυτικού κόσμου, του κόσμου του πολιτισμού, της δημοκρατίας και της ελευθερίας απέναντι στην Τουρκία» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στη Σύνοδο Κορυφής στην Πράγα όπου όπως δήλωσε «όλη η Ευρώπη αυτή τη βδομάδα είδε στην Πράγα ποιος είναι με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, ποιος τηρεί τη διεθνή νομιμότητα, ποιος κινείται με βάση το μέτρο και τη λογική και ποιος έχει ξεφύγει και με ακραία ρητορική παραβιάζει την νομιμότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας», συμπληρώνοντας ότι «βασική θέση της Ελλάδας ως χώρας που υπερασπίζεται τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή είναι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας, οι σχέσεις με την οποία είναι εξαιρετικές». Αναφορικά με τη σημερινή υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας για την πραγματοποίηση κοινών περιπολιών των αστυνομικών αρχών των δύο χωρών κατά την τουριστική περίοδο, ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι αυτές θα αναπτυχθούν «προκειμένου να εμπεδωθεί και να ενισχυθεί ακριβώς αυτό το αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες των δύο χωρών όταν επισκέπτονται οι μεν την πατρίδα των δε». Βούλιν: Σε πολύ υψηλό επίπεδο συνεργασία Ελλάδας – Σερβίας Το υψηλό επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας επεσήμανε ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνταρ Βούλιν, με αναφορές ενδεικτικές «των αδελφικών σχέσεων μεταξύ των λαών μας». Ο κ. Βούλιν δήλωσε ότι οι παράνομες μεταναστεύσεις είναι ένα θέμα που ασκεί πίεση και στις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι η Σερβία είναι κατά της εργαλειοποίησης των μεταναστών και της χρησιμοποίησής τους ως μέσο πίεσης σε μία χώρα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την εκμετάλλευσή τους για πολιτικούς λόγους. Υπογράμμισε ότι δεν αφορούν (σ.σ. οι μεταναστευτικές ροές) μία ανθρωπιστική κρίση αλλά πρόκειται για «οργανωμένες συμμορίες» η δράση των οποίων ξεκινά από το 2015 με την παράνομη εμπορία ανθρώπων, όπλων αλλά και ναρκωτικών και συνιστούν απειλή τόσο για την Ελλάδα όσο και τη Σερβία, στην οποία όπως είπε επετεύχθη η σύλληψη αρκετών ενόπλων συμμοριών. Εξέφρασε την άποψη ότι η Ε.Ε. υποχρεούται να πάρει μία κοινή απόφαση όσον αφορά στην παράνομη μετανάστευση και πως «καμία χώρα που σχετίζεται με τις μεταναστευτικές ροές, πόσο μάλλον η Ελλάδα, δεν θα πρέπει να μείνει μόνη της. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι μιλάμε για μία ανθρωπιστική κρίση τότε ας κάνει εκείνες τις κινήσεις έτσι ώστε νόμιμα να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να εισέλθουν στις χώρες της. Εάν θεωρεί ότι δεν μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση, αλλά εάν μοιράζεται τη στάση της Σερβίας ότι δηλαδή μιλάμε για οργανωμένες συμμορίες, τότε θα πρέπει να θεωρούμε κάθε παράνομη κίνηση ως ποινικό αδίκημα. Μέχρι αυτό να γίνει εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε από κοινού». Αναφορικά με την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Σερβίας για την πραγματοποίηση κοινών περιπολιών των αστυνομικών αρχών των δύο χωρών, διευκρίνισε πως οι Σέρβοι πολίτες αισθάνονται απολύτως ασφαλείς στην Ελλάδα και η εν λόγω Συμφωνία είναι «ένας τρόπος για να βοηθήσουμε τους Έλληνες συναδέλφους μας αλλά και να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες μας για το που ακριβώς είναι ασφαλείς». Ειδική μνεία έκανε ο κ. Βούλιν και στη στήριξη, όπως είπε, που δείχνει η Ελλάδα όσον αφορά στην εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της Σερβίας και την ιδιαίτερη στήριξη του ελληνικού λαού, ενός «πραγματικά αδελφού λαού». Τέλος, ο κ. Βούλιν δήλωσε ότι στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης είχε την ευκαιρία να μεταφέρει τις ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σερβίας κ. Βούτσιτς προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη για την τοποθέτησή του υπέρ της Σερβίας ενώπιον των ηγετών της Ε.Ε. στη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας. Ειδήσεις σήμερα: «Είχαν απαγάγει ξανά την Μαρκέλλα», λέει η μητέρα της 14χρονης που αγνοείται στη Νίκαια Τζόκοβιτς σε Τσιτσιπά: «Στέφανε καλύτερα να πηγαίνεις σε εστιατόρια, παρά να ανοίξεις ένα»Θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τονίζει ο Δένδιας από την Αίγυπτο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )