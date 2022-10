Θετικός στον COVID ο Γιάννης Καλλιάνος, για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες Παρουσιάζει ήπια συμπτώματα – Η ανάρτηση του Για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες, νοσεί με COVID ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Καλλιάνος. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του, την Κυριακή ξύπνησε με ήπια συμπτώματα και ύστερα από εξέταση PCR, ενημερώθηκε ότι είναι θετικός. Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου: «Ενώ μέχρι χθες ήμουν καλά, σήμερα ξύπνησα με κάψιμο στο λαιμό, ελαφρώς μπουκωμένη μύτη, λίγο πονοκέφαλο και ατονία. Έκανα Pcr νωρίς το πρωί και μόλις με ενημέρωσαν ότι είμαι θετικός. Μετά από 6 μήνες ακριβώς ξανακολλάω για 2η φορά covid. Όλα θα πάνε καλά εύχομαι. Απλά, σας ενημερώνω και δημόσια διότι έχω έρθει σε επαφή τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολύ κόσμο. Μακάρι, έστω και εν αγνοία μου, να μην έχω κολλήσει κάποιον άνθρωπο. Θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός σε λίγες ημέρες, όταν θα βγω αρνητικός. Πιστεύω μέχρι τα τέλη της εβδομάδας να έχω επιστρέψει και στα δελτία καιρού του MEGA». Ειδήσεις σήμερα: «Είχαν απαγάγει ξανά την Μαρκέλλα», λέει η μητέρα της 14χρονης που αγνοείται στη Νίκαια Τζόκοβιτς σε Τσιτσιπά: «Στέφανε καλύτερα να πηγαίνεις σε εστιατόρια, παρά να ανοίξεις ένα»Θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τονίζει ο Δένδιας από την Αίγυπτο BEST OF NETWORK 09.10.2022, 11:30 09.10.2022, 12:29 07.10.2022, 12:15 09.10.2022, 14:30 09.10.2022, 14:31 09.10.2022, 10:39

